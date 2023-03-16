Пономарев, Хома и Горбунов собрали средства для ВСУ

Пономарев, Хома и Горбунов собрали сотни тысяч гривен для ВСУ: подробности
11 марта в КВЦ "Парковый" прошел благотворительный ужин с участием любимцев украинской публики: Александра Пономарева, Михаила Хомы (DZIDZIO) и Юрия Горбунова.
Со сцены звучали любимые песни, состоялась премьера песни "Гей, соколи", которая возглавляет первое место в трендах YouTube, а в конце ужина зазвучал Гимн Украины в исполнении Александра Пономарева.
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Однако гости вечера не только наслаждались лучшими песнями артистов, но и приняли участие в благотворительном аукционе, на котором было собрано 1 800 000 грн.
Самым дорогим лотом вечера стала бутылка водки "Нептун" (украинские ракеты, потопившие крейсер "москва") из лимитированной коллекции и автографом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на упаковке. Ее продали за $7 тысяч и именно за этот лот шла "самая ожесточенная" борьба.
Среди других лотов были представлены эксклюзивные вещи художников, политиков, звезд спорта и шоу-бизнеса. В частности, мячи с автографами команд "Динамо", ФК "Шахтер", футболка с автографом Пеле.
По словам организаторов, все средства с аукциона будут направлены на помощь ВСУ и ВПЛ в БФ "За Луганщину" и ОО "ВПЛ Украины". Часть пойдет на реконструкцию шести квартир для семей из Бахмута и Луганской области, другая часть – на дроны, тепловизоры, пикапы и другое необходимое защитникам.