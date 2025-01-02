Шахед влучив поруч із будинком Олі Полякової — фото

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Внаслідок російської атаки по Києву 1 січня було зруйновано житловий будинок у Печерському районі столиці. По сусідству із місцем події мешкає і співачка Оля Полякова.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала наслідки атаки.

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Співачка поділилася моторошною світлиною з місця трагедії у Києві. Як виявилося, квартира Полякової розташована за кілька кроків від епіцентру обстрілу.

На щастя, ані співачки, ані її родини в той час не було в столиці. Оля разом з рідними під час атаки перебувала у своєму заміському будинку.

"Мій будинок об'єднаний з тим, в який прилетіло. Ми були за містом, на щастя... Співчуття загиблим", — написала Полякова.

Поруч зі будинком Полякової впав російський БпЛА. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, 1 січня 2025 року війська РФ завдали чергового удару по Україні. Внаслідок ворожої атаки у Печерському районі столиці було зруйновано два верхніх поверхи житлового будинку та адміністративні будівлі поруч.

Як стало відомо, у своїй квартирі загинув відомий український вчений разом із дружиною. Також відомо ще про сімох постраждалих.

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