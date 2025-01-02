Шахед попал рядом с домом Оли Поляковой.

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

В результате российской атаки по Киеву 1 января был разрушен жилой дом в Печерском районе столицы. По соседству с местом происшествия проживает и певица Оля Полякова.

На своей странице в Instagram артистка показала последствия атаки.

Читайте также:

"Шахед" разрушил дом рядом с квартирой Поляковой

Певица поделилась жуткой фотографией с места трагедии в Киеве. Как оказалось, квартира Поляковой находится в нескольких шагах от эпицентра обстрела.

К счастью, ни певицы, ни ее семьи в то время не было в столице. Оля вместе с родными во время атаки находилась в своем загородном доме.

"Мой дом объединен с тем, в который прилетело. Мы были за городом, к счастью... Соболезнования погибшим", — написала Полякова.

Рядом с домом Поляковой упал российский БПЛА. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, 1 января 2025 года войска РФ нанесли очередной удар по Украине. В результате вражеской атаки в Печерском районе столицы были разрушены два верхних этажа жилого дома и административные здания рядом.

Как стало известно, в своей квартире погиб известный украинский ученый вместе с супругой. Также известно еще о семи пострадавших.

Ранее мы писали, что умерла "женщина-кошка" Джослин Вильденштейн.