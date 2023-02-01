Бен Аффлек зустрівся з бойфрендом Дженніфер Гарнер

Голлівудські зірки Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер до розлучення

Знайти спільну мову з новими коханими своїх колишніх — задача, яка вдається далеко не всім. Втім це вдалось 50-річному голлівудському актору Бену Аффлеку та новому бойфренду його ексдружини, акторки Дженніфер Гарнер.

Про це пише таблоїд Page Six.

Деталі

Новий обранець Гарнер — американський бізнесмен Джон Міллер. З ним Аффлек зустрівся на парковці. На фото, які зробили папараці, Бен занадто щасливий бачити Джона.

Знаменитості привіталися та обмінялися кількома словами. Оскароносний Бен Аффлек був одягнений у світлі штани, білу кофту та чорне вкорочене пальто. Новий коханий Дженніфер Гарнер вибрав картату сорочку, сірі джинси та коричневі туфлі.

На всіх знімках колишній чоловік Дженніфер Гарнер усміхається на всі 32. Що не могли не помітити шанувальники в коментарях.

Він виглядає щасливішим, ніж поруч з Дженніфер Лопес

Це найщасливіший вираз обличчя, який я коли-небудь бачила у Бена

Справжній майстер-клас, як бути чудовим татом і ідеальним одним із батьків. Це справжній клас, браво

Особисте життя Аффлека

У середині 1990-х років у Бена був роман з акторкою Гвінет Пелтроу. Проте після спільної роботи у картині "Закоханий Шекспір" у 1998 році їхні стосунки почали погіршуватися.

У 2005 році він одружився з актрисою Дженніфер Гарнер, яка у шлюбі народила двох дочок і сина. 2015-го оголосили про розлучення, яке було офіційно оформлено в листопада 2018 року.

Аффлек був у стосунках з кубинською актрисою Аною де Армас, з якою познайомився на зйомках трилера "Глибокі води" восени 2019-го. У січні 2021 року пара оголосила про розставання.

З 2002 по 2003 роки Бен зустрічався і був заручений зі співачкою та акторкою Дженніфер Лопес. Весною 2021 року пара відновила стосунки. 16 липня 2022-го вони одружилися у Лас-Вегасі (США).

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