Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Бена Аффлека помітили в компанії бойфренда колишньої дружини Дженніфер Гарнер: що вони робили arrow

Бена Аффлека помітили в компанії бойфренда колишньої дружини Дженніфер Гарнер: що вони робили

1 лютого 2023 12:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бен Аффлек зустрівся з бойфрендом Дженніфер Гарнер
Голлівудські зірки Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер до розлучення
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Знайти спільну мову з новими коханими своїх колишніх — задача, яка вдається далеко не всім. Втім це вдалось 50-річному голлівудському актору Бену Аффлеку та новому бойфренду його ексдружини, акторки Дженніфер Гарнер.

Про це пише таблоїд Page Six.

Читайте також:

Деталі 

Новий обранець Гарнер — американський бізнесмен Джон Міллер. З ним Аффлек зустрівся на парковці. На фото, які зробили папараці, Бен занадто щасливий бачити Джона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Page Six (@pagesix)

Знаменитості привіталися та обмінялися кількома словами. Оскароносний Бен Аффлек був одягнений у світлі штани, білу кофту та чорне вкорочене пальто. Новий коханий Дженніфер Гарнер вибрав картату сорочку, сірі джинси та коричневі туфлі. 

На всіх знімках колишній чоловік Дженніфер Гарнер усміхається на всі 32. Що не могли не помітити шанувальники в коментарях.

  • Він виглядає щасливішим, ніж поруч з Дженніфер Лопес
  • Це найщасливіший вираз обличчя, який я коли-небудь бачила у Бена
  • Справжній майстер-клас, як бути чудовим татом і ідеальним одним із батьків. Це справжній клас, браво

Особисте життя Аффлека

У середині 1990-х років у Бена був роман з акторкою Гвінет Пелтроу. Проте після спільної роботи у картині "Закоханий Шекспір" у 1998 році їхні стосунки почали погіршуватися. 

У 2005 році він одружився з актрисою Дженніфер Гарнер, яка у шлюбі народила двох дочок і сина. 2015-го оголосили про розлучення, яке було офіційно оформлено в листопада 2018 року.

Аффлек був у стосунках з кубинською актрисою Аною де Армас, з якою познайомився на зйомках трилера "Глибокі води" восени 2019-го. У січні 2021 року пара оголосила про розставання.

З 2002 по 2003 роки Бен зустрічався і був заручений зі співачкою та акторкою Дженніфер Лопес. Весною 2021 року пара відновила стосунки. 16 липня 2022-го вони одружилися у Лас-Вегасі (США).

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Кеті Перрі зізналась в коханні колишній дружині свого нареченого Орландо Блума. Також ми розповідали, що колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:01 Клуби АПЛ встановили рекорд із витрат на нових футболістів: цифри вражають

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

14:53 Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

Новина з фото

14:43 РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

14:35 Intel скоротить зарплати працівникам: гендиректор втратить 25% окладу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:28 В СБУ оприлюднили подробиці щодо обшуків у Коломойського

14:24 Півзахисник збірної України зазнав важкої травми: грати почне нескоро

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

14:19 Департамент комунальної власності в Одесі остаточно очолив Олександр Ахмеров: що про нього відомо

14:10 ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику: що інкримінують посадовцю

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:38 Як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

Актуальне по темі

None 1 Лютий 14:43

Клуби АПЛ встановили рекорд із витрат на нових футболістів: цифри вражають

None 1 Лютий 09:57

Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

None 1 Лютий 14:52

Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

None 1 Лютий 14:43

РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB