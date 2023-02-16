Володимир Зеленський виступить на церемонії відкриття Берлінале-2023 — коли дивитися

73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль

В четвер, 16 лютого, в столиці Німеччини стартує 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Під час урочистої церемонії відкриття виступить Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Берлінале.

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"Після виходу на сцену режисера та актора Шона Пенна відбудеться пряма відеотрансляція з Президентом України Володимиром Зеленським. Берлінале разом з усіма кінематографістами та учасниками висловлює солідарність з народом України в його боротьбі за незалежність і рішуче засуджує агресивну війну росії проти України", — йдеться у повідомленні організаторів.

Церемонія відкриття "Берлінале-2023" пройде у фестивальному палаці Berlinale Palast. Подія транслюватиметься на телеканалі ZDF/3sat, сайті berlinale.de та каналі фестивалю на YouTube. Час початку відкриття — 20:20 за Києвом.

Фестиваль триватиме з 16 по 26 лютого і пройде під знаком солідарності з Україною, що протистоїть повномасштабному нападу росії, та Іраном, де проходять масштабні протести проти правлячого режиму. Зокрема, кольорами цьогорічного "Берлінале" стали синій і жовтий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на цьогорічному Берлінале відбудеться світова прем’єра документального фільму "Суперсила" (Superpower) американського режисера та актора Шона Пенна.

Також ми розповідали, що фільм "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової представить Україну на цьогорічному Берлінале у програмі Panorama.