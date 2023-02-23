Мирний-21, трилер про ведмедя та іспанський гумор — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Мирний-21"

Цього тижня в український кінопрокат виходять три стрічки різних жанрів. Серед них воєнна драма "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва та американський трилер "Ведмідь під кайфом".

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"Мирний-21" (Україна)

Це історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Тоді спецслужби рф та сепаратисти намагалися схилити українських бійців зрадити Батьківщину — тим самим повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.

Один з головних героїв фільму, актор Павло Лі, трагічно загинув 6 березня 2022 від пострілу російських окупантів в місті Ірпінь, де з початком повномасштабного вторгнення працював у волонтерському штабі міської ради.

10 гривень з кожного проданого квитка на фільм "Мирний-21" спрямують на купівлю розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Комплекс складається із шести мінометів і трьох пікапів, а також засобів зв’язку, живлення, аеророзвідки, оптики. Ціль збору — 10 млн 800 тисяч гривень.

Ведмідь під кайфом (США)

Американський трилер знято на основі реальних подій. 1985 року Бюро розслідувань Джорджії знайшло тіло ведмедя. За результатами розтину визначили, що він з’їв близько 34 кілограмів кокаїну на суму понад два мільйони доларів. З того ведмедя зробили опудало, яке понині стоїть в одному з торговельних центрів у штаті Кентуккі. Головні ролі виконали Кері Расселл та Марґо Мартіндейл.

Два шефи — забагато (Іспанія)

Мікель — успішний шеф-кухар популярного ресторану у Більбао. Скоро він має отримати чергову зірку Мішлен. Несподівано у його житті з’являється Хуан, який зник близько 30 років тому. Це батько Мікеля. Колись він також був уславленим кухарем, але раптово зник після витівки маленького Мікеля, яка зруйнувала кар’єру батька. Хуан має ментальне захворювання. Він геть не впізнає сина, не усвідомлює реальність та не пам’ятає нічого відколи зник. Проте він добре розуміється на приготуванні найсмачніших у світі страв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в український прокат вийшли нова частина пригод супергероя Людини-мурахи, а також фільм жахів "Демонічне прокляття Абізу".