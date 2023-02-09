Супер Майк: Останній танець, Титанік, свинка Елвіс — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Супер Майк: Останній танець"

Цього тижня в український кінопрокат виходять шість стрічок різних жанрів. Серед них нова частина франшизи про танцюриста Майка, а також повторний показ легендарного фільму режисера Джеймса Кемерона "Титанік".

Новини.LIVE розповість цікаві факти кіноновинок.

Супер Майк: Останній танець (США)

Комедійна драма є продовженням фільмів, що вийшли у 2012 та 2015 роках. Вони зібрали у світовому прокаті майже 300 млн доларів. У 2017 році кінофраншиза отримала продовження у вигляді шоу Magic Mike Live. Воно мало успіх на сценах Лас-Вегаса, Лондона, Берліна та Австралії.

Про бажання зняти новий фільм оголосили у листопаді 2021 року. Режисер Стівен Содерберг та сценарист Рід Каролін, які разом працювали над першим фільмом, повернулись до проєкту. Спершу на одну з провідних ролей затвердили Тенді Ньютон. Згодом вона вибула, а її місце зайняла Сальма Гаєк. Головну роль беззмінно грає Ченнінґ Татум

Свинка Елвіс (США)

Сімейний фільм зняв за власним сценарієм режисер Джейсон Міллс. Попри юний вік, виконавиця головної ролі Еггі Белл має певний досвід — для неї це третій повнометражний фільм.

За сюжетом сусідський фермер Гелл став новим власником порося Елвіса, власниками якого були маленькі сестрички. Вони вирушають на порятунок домашнього улюбленця. Батьки дівчаток не у захваті від такої рятувальної операції. Однак на те вони і родина, щоб бути у такі моменти разом.

Алькаррас (Іспанія, Італія)

Події розгортаються у невеличкому каталонському поселенні Алькаррас. Тут живуть разом та господарюють кілька поколінь однієї родини. Вони доглядають за величезним персиковим садом. Колись власник земель пообіцяв, що ніколи не прожене звідси цю родину. Спадкоємець землевласника нещодавно успадкував усю власність. Усні обіцянки, не підкріплені договором, не мають для нього жодного значення. Він планує невдовзі встановити тут багато сонячних батарей. Сад заради цього хоче знищити.

Пригодницька драма режисерки та сценаристки фільму Карли Сімон Піпо виборов нагороду Золотий ведмідь на 72-му Берлінському фестивалі.

Паралельні світи Джулії (Франція)

Кожен колись думав, що життя могло піти іншим шляхом. Адже у Всесвіті може бути нескінченна кількість варіантів нашої долі, і все змінює дрібниця. Головна героїня Джулія отримала неймовірну можливість — зазирнути у різні сценарії, щоб відшукати ті події, що призвели до глобальних змін.

До чого тут кохання? (Велика Британія)

Комедійна мелодрама знята пакистанським режисером Шекхаром Капуром за сценарієм журналістки та документалістки Джемайми Кхан. Вона майже десять років прожила у Пакистані. Була дружиною Імрана Кхана, який донедавна був прем’єр-міністром країни. Заради шлюбу вона прийняла іслам та доклала чимало зусиль, аби влитися у незнайоме культурне середовище. Враження від зіткнення культур для неї живі та особисті.

Титанік (США)

Найвідоміша історія зворушливого кохання, що розгортається на тлі однієї з найбільших катастроф минулого століття, ще ніколи не виглядала настільки натурально та велично. Останні досягнення Джеймса Кемерона в галузі створення та передачі тривимірного зображення дозволять глядачам повніше відчути всю глибину подій, що супроводжують катастрофу легендарного лайнера. Повторний показ присвячений 25-й річниці світової прем'єри.

Нагадаємо, раніше ми писали про нову частина пригод Астерікса та Обелікса та романтичну комедію "Можливо, так" з топовими американськими акторами, які вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, що Disney анонсував нові частини мультфільмів "Крижане серце", "Зоотрополіс" та "Історія іграшок".