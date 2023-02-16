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Новий фільм про Людину-мураху, прокляття Абізу та "Імперія у вогні": кінопрем'єри тижня

16 лютого 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Новий фільм про Людину-мураху, прокляття Абізу — кінопрем'єри тижня
Кадр з фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цього тижня в український кінопрокат виходять чотири стрічки різних жанрів. Серед них нова частина пригод супергероя Людини-мурахи, а також фільм жахів "Демонічне прокляття Абізу".

Новини.LIVE розповість цікаві факти кіноновинок.

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Людина-мураха та Оса: Квантоманія (США)

Фантастичний бойовик став 32-м фільмом у кіновсесвіті Marvel. Нова стрічка є продовженням фільмів про персонажа, що вийшли у 2015 та 2018 роках. Про бажання зняти третій фільм про Людину-мураху говорили ще до прем’єри другої частини. Основні роботи над сценарієм тривали впродовж локдауну, спричиненого пандемією COVID-19. 

Знімальний процес стартував на початку 2021 року та тривав до листопада. Виконавці провідних ролей, Майкл Дуглас та Пол Радд, в інтерв’ю зазначали, що існують деякі ідеї та напрацювання щодо зйомок приквелу.

Демонічне прокляття Абізу (США)

Фільм жахів — режисерський дебютт Олівера Парка. Сценарій написали Генк Гоффман та Джонатан Юнгер, поклавши в його основу однойменну єврейську народну казку. Знімальний процес проходив у розпал пандемії COVID-19 у Болгарії, з дотриманням усіх необхідних обмежень.

За сюжетом, Арт разом зі своєю вагітною дружиною Клер приїздить навідати батька після того, як вони не спілкувалися 15 років. Нещодавно до моргу, що знаходиться на першому поверсі його будинку, привезли черговий труп. Покійник був одержимий демоном Абізу. Якщо вірити легенді, то у найбільшій небезпеці знаходиться Клер та ще ненароджене дитя. Абізу полюбляє саме немовлят.

Таємниці таунхауса (США)

Комедію зняв режисер Патрік Перес Відаурі за однойменним романом Розалінди Резнік, що вийшов друком у 2020 році. Розалінда Резнік — успішна консультантка, інвесторка в нерухомість, журналістка та підприємиця. За її книжками знято три фільми, а також у розробці знаходиться детективний телесеріал.

За сюжетом, коли батьків не стало, сестрам дістався просторий таунхаус у Нью-Йорку. Коштує він чимало, тож кожна із сестер зацікавлена в тому, аби отримати вигоду від такого спадку.

Імперія у вогні (Франція, Бельгія)

Історична драма — це екранізація популярного роману П’єра Леметра, що вийшов друком у 2018 році. Це другий роман у трилогії після "До побачення там, нагорі" 2013 року. Першу книгу було екранізовано у 2017 році режисером Альбером Дюпонтелем. За перенесення на екран другої книги відповідав Кловіс Корнійяк. Місцем зйомок фільму могла стати Чехія, однак пандемія COVID-19 внесла корективи, тож знімали наприкінці 2020 року у різних регіонах Франції — Парижі, Ельзасі та Страсбургу.

Події фільму розпочинаються у Парижі у 1927 році. Після смерті батька, Мадлен залишається єдиною спадкоємицею його фінансової імперії. Вона сама виховує сина Поля. Після спроби самогубства хлопчик потребує особливої уваги, однак уся увага матері зосереджена на тому, щоб керувати родинним банком. 

Нагадаємо, раніше ми писали про нову частину франшизи про танцюриста Майка, а також повторний показ легендарного фільму режисера Джеймса Кемерона "Титанік", які вийшли в український прокат минулого тижня.

Також ми розповідали, що Disney анонсував нові частини мультфільмів "Крижане серце", "Зоотрополіс" та "Історія іграшок".

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