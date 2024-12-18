Арнольд Шварцнеггер зовнішньо змінився — деталі

Постарів за два місяці — фанати Шварценеггера б'ють на сполох
Шанувальники голлівудського актора Арнольда Шварценеггера занепокоєні його станом здоров'ям. Зірка помітно змінився за останній декілька місяців.
Актор опублікував нові кадри в Instagram.
Арнольд Шварцнеггер змінився
Актор перевтілився у Санта-Клауса в новій різдвяній комедії "Людина з мішком". Шварцнеггер подякував команді за співпрацю та поділився свіжими фото, яке неабияк перелякало шанувальників.
Один із користувачів соцмереж стверджував, що 77-річний актор "постарів на 200 років за 2 місяці".
"Він напевно, забув, де припаркував свою машину часу Термінатора", — прокоментував ролик інший підписник.
"Виглядає старшим за Трампа. Це дико".
"Його дні в бойовиках добігають кінця".
"Людина з мішком" — це сімейний фільм про порятунок Різдва після викрадення чарівного мішка Санти.
Нагадаємо, актора Арнольда Шварценеггера затримали аеропорту через незадекларований люксовий годинник. А також зірка потренувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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