Арнольд Шварцнеггер зовнішньо змінився — деталі

Голлівудський актор Арнольд Шварцнеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Шанувальники голлівудського актора Арнольда Шварценеггера занепокоєні його станом здоров'ям. Зірка помітно змінився за останній декілька місяців.

Актор опублікував нові кадри в Instagram.

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Актор перевтілився у Санта-Клауса в новій різдвяній комедії "Людина з мішком". Шварцнеггер подякував команді за співпрацю та поділився свіжими фото, яке неабияк перелякало шанувальників.

Один із користувачів соцмереж стверджував, що 77-річний актор "постарів на 200 років за 2 місяці".

"Він напевно, забув, де припаркував свою машину часу Термінатора", — прокоментував ролик інший підписник.

"Виглядає старшим за Трампа. Це дико".

"Його дні в бойовиках добігають кінця".

"Людина з мішком" — це сімейний фільм про порятунок Різдва після викрадення чарівного мішка Санти.

Нагадаємо, актора Арнольда Шварценеггера затримали аеропорту через незадекларований люксовий годинник. А також зірка потренувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.