Арнольд Шварцнеггер внешне изменился — детали

Состарился за два месяца — фанаты Шварценеггера бьют тревогу
Поклонники голливудского актера Арнольда Шварценеггера обеспокоены состоянием его здоровья. Звезда заметно изменился за последние несколько месяцев.
Актер опубликовал новые кадры в Instagram.
Арнольд Шварцнеггер изменился
Актер превратился в Санта-Клауса в новой рождественской комедии "Человек с мешком". Шварцнеггер поблагодарил команду за сотрудничество и поделился свежими фото, которые испугали поклонников.
Один из пользователей соцсетей утверждал, что 77-летний актер "постарел на 200 лет за 2 месяца".
"Он наверняка забыл, где припарковал свою машину времени Терминатора", — прокомментировал другой подписчик.
"Выглядит старше Трампа. Это дико".
"Его дни в боевиках подходят к концу".
"Человек с мешком" — это семейный фильм о спасении Рождества после похищения волшебного мешка Санты.
Напомним, актера Арнольда Шварценеггера задержали аэропорту из-за незадекларированных люксовых часов. А также звезда потренировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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