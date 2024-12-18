Арнольд Шварцнеггер внешне изменился — детали

Голливудский актер Арнольд Шварцнеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/

Поклонники голливудского актера Арнольда Шварценеггера обеспокоены состоянием его здоровья. Звезда заметно изменился за последние несколько месяцев.

Актер опубликовал новые кадры в Instagram.

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Арнольд Шварцнеггер изменился

Актер превратился в Санта-Клауса в новой рождественской комедии "Человек с мешком". Шварцнеггер поблагодарил команду за сотрудничество и поделился свежими фото, которые испугали поклонников.

Один из пользователей соцсетей утверждал, что 77-летний актер "постарел на 200 лет за 2 месяца".

"Он наверняка забыл, где припарковал свою машину времени Терминатора", — прокомментировал другой подписчик.

"Выглядит старше Трампа. Это дико".

"Его дни в боевиках подходят к концу".

"Человек с мешком" — это семейный фильм о спасении Рождества после похищения волшебного мешка Санты.

Напомним, актера Арнольда Шварценеггера задержали аэропорту из-за незадекларированных люксовых часов. А также звезда потренировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.