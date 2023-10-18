Потап після скандальних відео виїхав до Барселони разом із дружиною
Після своїх відео, які отримали багато негативу серед аудиторії музичний продюсер Потап разом із дружиною співачкою Настею Каменських виїхали закордон. Їх помітили в Барселоні.
Про це повідомляють в соцмережах.
Помітили в Барселоні
Сьогодні, 18 жовтня, репера Потапа та його дружину Настю Каменських помітили в аеропорту Барселони.
"Сьогодні о шостій відлітала з аеропорту "Шопена" до Барселони… і побачила на рейсі Потапа з Настею", — пише очевидиця.
У своєму Instagram Андрій Потапенко повідомив, що вирушив на концерт, але не вказав куди саме і за декілька днів повернеться до Києва.
Нещодавно ми писали, що відомий український радіоведучий блогер Слава Дьомін висловився про поведінку репера і продюсера Потапа. Зокрема, чоловік прокоментував творчість заслуженого артиста України, яка останнім часом дуже шокує його шанувальників.
Читайте Новини.LIVE!