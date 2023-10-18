Потап після скандальних відео виїхав до Барселони разом із дружиною

Потап і Настя Каменських. Фото: Instagram Потапа

Після своїх відео, які отримали багато негативу серед аудиторії музичний продюсер Потап разом із дружиною співачкою Настею Каменських виїхали закордон. Їх помітили в Барселоні.

Про це повідомляють в соцмережах.

Читайте також:

Помітили в Барселоні

Сьогодні, 18 жовтня, репера Потапа та його дружину Настю Каменських помітили в аеропорту Барселони.

"Сьогодні о шостій відлітала з аеропорту "Шопена" до Барселони… і побачила на рейсі Потапа з Настею", — пише очевидиця.

Потап і Настя Каменських приземлилися у Барселоні. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"

Потап і Настя Каменських в аеропорту Барселони. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"

Потап в Барселоні. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"

У своєму Instagram Андрій Потапенко повідомив, що вирушив на концерт, але не вказав куди саме і за декілька днів повернеться до Києва.

Нещодавно ми писали, що відомий український радіоведучий блогер Слава Дьомін висловився про поведінку репера і продюсера Потапа. Зокрема, чоловік прокоментував творчість заслуженого артиста України, яка останнім часом дуже шокує його шанувальників.