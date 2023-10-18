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Потап після скандальних відео виїхав до Барселони разом із дружиною

18 жовтня 2023 20:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Потап після скандальних відео виїхав до Барселони разом із дружиною
Потап і Настя Каменських. Фото: Instagram Потапа
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Після своїх відео, які отримали багато негативу серед аудиторії музичний продюсер Потап разом із дружиною співачкою Настею Каменських виїхали закордон. Їх помітили в Барселоні.

Про це повідомляють в соцмережах.

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Помітили в Барселоні

Сьогодні, 18 жовтня, репера Потапа та його дружину Настю Каменських помітили в аеропорту Барселони.

"Сьогодні о шостій відлітала з аеропорту "Шопена" до Барселони… і побачила на рейсі Потапа з Настею", — пише очевидиця. 

Потап і Настя приземлилися у Барселоні
Потап і Настя Каменських приземлилися у Барселоні. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"
Потап і Настя Каменських в аеропорту Барселони
Потап і Настя Каменських в аеропорту Барселони. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"
Потап в Барселоні
Потап в Барселоні. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"

У своєму Instagram Андрій Потапенко повідомив, що вирушив на концерт, але не вказав куди саме і за декілька днів повернеться до Києва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Нещодавно ми писали, що відомий український радіоведучий блогер Слава Дьомін висловився про поведінку репера і продюсера Потапа. Зокрема, чоловік прокоментував творчість заслуженого артиста України, яка останнім часом дуже шокує його шанувальників.

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