Як Потап останнім часом шокує українців — Дьомін пояснив дивну поведінку репера

Репер Потап на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український радіоведучий, блогер Слава Дьомін висловився про поведінку репера і продюсера Потапа. Зокрема, чоловік прокоментував творчість заслуженого артиста України, яка останнім часом дуже шокує його шанувальників.

Коментар стосовно поведінки Потапа Слава Дьомін дав на своєму каналі в YouTube.

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Думка про поведінку Потапа

За словами популярного радіоведучого, який активно бере інтерв’ю і розповідає про різних зірок шоу-бізнесу, Потап останнім часом шокує публіку своєю поведінкою. Слава Дьомін звернув увагу на відео, які днями розмістив український репер.

"Репер Потап останнім часом дивує своєю дивною поведінкою. Зокрема, днями музикант записав відео з іронічним треком, в якому відповів на всі закиди хейтерів. Однак на цьому він не зупинився. Потап виклав у своїх соцмережах декілька роликів, на яких, на думку фанів, він поводиться доволі дивно", — пояснив Слава Дьомін.

Радіоведучий Слава Дьомін, який розповідає про Потапа на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Він звернув увагу на відео, де Потап співав одягненим у душі та читав реп про свою дружину, співачку Настю Каменських. Зокрема, радіоведучий розповів про реакцію людей, які одразу ж почали критикувати українського продюсера.

"Користувачі не дуже радісно сприйняли таке проявлення артиста. Дехто навіть називав його Брітні Спірс, яка також викладає в мережу свої дивні та незрозумілі танці. Ну і після такої реакції в соцмережах Потап все ж вирішив, що припустився помилки, і перепросив за свою поведінку", — також розповів український ведучий.

Відео Потапа

Нещодавно український репер Потап записав відео, в якому відповів на хейт з боку публіки. Причому зробив він це досить іронічно. Крім того, на відео продюсер показав також, як він голиться.

Крім того, Потап розмістив відео, де він співає у душі, а також ролик, де він читає реп своїй коханій.

Втім, побачивши реакцію користувачів, яка виявилася не дуже позитивною, він вирішив вибачитися за свою поведінку. У відеозверненні Потап зазначив, що він намагався привернути увагу до своєї персони, але зрозумів, що зараз не час для такого.

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