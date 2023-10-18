Потап после скандальных видео выехал в Барселону вместе с супругой

Потап и Настя Каменских. Фото: Instagram Потапа

После своих видео, получивших много негатива среди аудитории, музыкальный продюсер Потап вместе с женой певицей Настей Каменских выехали заграницу. Их заметили в Барселоне.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Сегодня, 18 октября, рэпера Потапа и его супругу Настю Каменских заметили в аэропорту Барселоны.

"Сегодня в шесть улетала из аэропорта "Шопена" в Барселону… и увидела на рейсе Потапа с Настей", — пишет очевидица.

Потап и Настя Каменских приземлились в Барселоне. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"

Потап и Настя Каменских в аэропорту Барселоны. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"

Потап в Барселоне. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"

В своем Instagram Андрей Потапенко сообщил, что отправился на концерт, но не указал куда именно и через несколько дней вернется в Киев.

Недавно мы писали, что известный украинский радиоведущий блогер Слава Демин высказался о поведении рэпера и продюсера Потапа. В частности, мужчина прокомментировал творчество заслуженного артиста Украины, которое в последнее время очень шокирует его поклонников.