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Потап после скандальных видео выехал в Барселону вместе с супругой

18 октября 2023 20:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Потап после скандальных видео выехал в Барселону вместе с супругой
Потап и Настя Каменских. Фото: Instagram Потапа
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

После своих видео, получивших много негатива среди аудитории, музыкальный продюсер Потап вместе с женой певицей Настей Каменских выехали заграницу. Их заметили в Барселоне.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Сегодня, 18 октября, рэпера Потапа и его супругу Настю Каменских заметили в аэропорту Барселоны.

"Сегодня в шесть улетала из аэропорта "Шопена" в Барселону… и увидела на рейсе Потапа с Настей", — пишет очевидица.

Потап и Настя приземлились в Барселоне
Потап и Настя Каменских приземлились в Барселоне. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"
Потап и Настя Каменских в аэропорту Барселоны
Потап и Настя Каменских в аэропорту Барселоны. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"
Потап в Барселоне
Потап в Барселоне. Фото: Telegram-канал Батальон "Монако"

В своем Instagram Андрей Потапенко сообщил, что отправился на концерт, но не указал куда именно и через несколько дней вернется в Киев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Недавно мы писали, что известный украинский радиоведущий блогер Слава Демин высказался о поведении рэпера и продюсера Потапа. В частности, мужчина прокомментировал творчество заслуженного артиста Украины, которое в последнее время очень шокирует его поклонников.

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