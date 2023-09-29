Потужні та зворушливі пісні про захисників та захисниць України: відео

Артисти написали багато пісень про захисників та захисниць України. Колаж: Новини.LIVE

Вже цієї неділі, 1 жовтня, в нашій країні відзначатимуть День захисників і захисниць. Під час повномасштабної війни це вже вдруге. За це час українськими артистами було написано чимало пісень, присвячених саме військовим. Ба більше — деякі композиції виконують самі захисники та захисниці.

Новини.LIVE розкаже про патріотичні пісні про наших героїв та покаже відео на них. Авжеж, це лише незначна частина репертуару наших артистів.

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Сергій Бабкін — 127МА

Ця композиція була написана на прохання командира 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ Харкова, рідного міста Сергія. Ідея композиції виникла у лютому, коли співак відвідав з концертами розташування військової частини. Окрім самого Бабкіна та його музикантів в запису взяли участь і бійці бригади.

На початку треку можна почути справжні переговори українських воїнів закритими лініями зв’язку, а у відео побачити реальні кадри бойових дій з архіву 127-ї бригади.

"Таких творчих завдань в мене ніколи не було. Єдине що я писав "на замовлення" — це саундтреки для кінофільмів. Це неабияка відповідальність! Сподіваюсь, з завданням я впорався. Дуже хочу, щоб хлопцям пісня сподобалась, щоб вона допомагала підіймати бойовий дух всім, хто сьогодні захищає Україну, всім, хто майстерно знищує зло на нашій землі", — розповів Бабкін.

Подружжя Бабкіних опікуються цим підрозділом з осені 2022-го, віддаючи на його потреби більшу частину гонорарів за концерти. Нещодавно вони прозвітували про те, що їм вдалося зібрати на це понад 350 тисяч євро.

Щодо кліпу, то його зроблено у тісній колаборації з пресслужбою 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ, яка не тільки надала архіви, а й взяла на себе монтаж.

Ptashkin — Я солдат

Ветеран війни, учасник шоу "Голос країни-13" в команді Артема Пивоварова, співак Михайло Панчишин (Ptashkin) написав цю пісню після повернення з передової на Бахмутському напрямку. Разом із побратимами, Михайло пережив пекло постійних артобстрілів і ворожого оточення, потрапив у кільце, з якого хлопці дивом вийшли після 14 годин ближнього, стрілкового бою зі штурмовим підрозділом вагнерівців.

Після цих подій, під час проходження реабілітації, співак написав текст пісні. Михайло вважає, що сьогодні бути солдатом ЗСУ, бути воїном і захисником своєї Батьківщини, то є найвищий ступінь поваги до себе.

У кліпі знімались побратими та посестри з підрозділу "Бойові Бобри", з якими Михайло пліч-о-пліч воював від початку повномасштабної війни.

Yurcash — Він в ЗСУ. Вона в ТРО

Співак Юрко Юрченко (справжнє ім'я Юрій Нечистяк) захищає нашу країну від окупантів у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ". Він написав цю ліричну баладу, яка оспівує пару закоханих. Її Юрко присвятив своєму побратиму Яру (Ярославу Петровичу).

Антитіла — Фортеця Бахмут

Музиканти від початку повномасштабної війни боронили нашу країну на Харківському напрямку. Вони презентували патріотичну композицію, яка має на меті посилити дух військових. Відео знімали прямо на передовій у Бахмуті.

У кадрі — справжні військові бойового підрозділу 59-го гаубичного артдивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади й реальна, не постановна робота української артилерії по ворожих цілях у регіоні. Ідея кліпу полягає в тому, що снаряди із написаними на них цитатами з пісні відправляються підрозділом у напрямку ворога і знищують його буквально словами з пісні.

"Головні герої кліпу зовсім не актори. А справжні воїни 45-ї окремої артилерійської бригади. Якогось особливого кастингу не було. До останнього моменту, допоки знімальна група не прибула на позиції, ніхто не знав, хто саме буде на них. Це реальний підрозділ, який виконував бойове завдання, знаходячись на бойовому чергуванні".

Михайло Поплавський — Офіцери

Президент Київського університету культури і мистецтв зняв на патріотичну пісню кліп, в якому постав не один. Компанію йому склали дівчата у національних вбраннях, які підспівували на бек-вокалі. А також музиканти, що грали на барабанах, та танцюристи в костюмах козаків. У кліпі показані кадри з військового архіву.

"Лиш вперед, лиш разом. Ви без вагань підете знов наш боронити кордон. Ви наші герої! Бажаю здоров’я, сил та віри у нашу перемогу. Вдячні Збройним силам України", — підписав відео Поплавський.

Інші хіти про захисників та захисниць України

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Камалія до Дня ЗСУ (відзначають в грудні) одягнула військову форму та презентувала кліп на композицію "Кордони". Також ми розповідали, що репер Потап випустив нову пісню про загиблого солдата та маленьку дівчинку.