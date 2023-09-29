Мощные и трогательные песни о защитниках и защитницах Украины: видео

Артисты написали много песен о защитниках и защитницах Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в это воскресенье, 1 октября, в нашей стране будут отмечать День защитников и защитниц. Во время полномасштабной войны это уже второй раз. За это время украинскими артистами было написано немало песен, посвященных военным. Более того, некоторые композиции исполняют сами защитники и защитницы.

Новини.LIVE расскажет о патриотических песнях о наших героях и покажет видео на них. Конечно, это лишь незначительная часть репертуара наших артистов.

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Сергей Бабкин — 127МА

Эта композиция была написана по просьбе командира 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ Харькова, родного города Сергея. Идея композиции возникла в феврале, когда певец посетил с концертами расположение воинской части. Кроме самого Бабкина и его музыкантов, в записи приняли участие и бойцы бригады.

В начале трека можно услышать настоящие переговоры украинских воинов по закрытым линиям связи, а в видео увидеть реальные кадры боевых действий из архива 127-й бригады.

"Таких творческих задач у меня никогда не было. Единственное, что я писал "на заказ" — это саундтреки для кинофильмов. Это незаурядная ответственность! Надеюсь, с заданием я справился. Очень хочу, чтобы парням песня понравилась, чтобы она помогала поднимать боевой дух всем, кто сегодня защищает Украину, всем, кто искусно уничтожает зло на нашей земле", — рассказал Бабкин.

Супруги Бабкиных занимаются этим подразделением с осени 2022-го, отдавая на его нужды большую часть гонораров за концерты. Недавно они отчитались о том, что им удалось собрать на это более 350 тысяч евро.

Что касается клипа, то он сделан в тесной коллаборации с пресс-службой 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ, которая не только предоставила архивы, но и взяла на себя монтаж.

Ptashkin — Я солдат

Ветеран войны, участник шоу "Голос країни-13" в команде Артема Пивоварова, певец Михаил Панчишин (Ptashkin) написал эту песню по возвращении с передовой на Бахмутском направлении. Вместе с побратимами Михаил пережил ад постоянных артобстрелов и вражеского окружения, попал в кольцо, из которого парни чудом вышли после 14 часов ближнего, стрелкового боя со штурмовым подразделением вагнеровцев.

После этих событий во время прохождения реабилитации певец написал текст песни. Михаил считает, что сегодня быть солдатом ВСУ, быть воином и защитником своей Родины, то есть самая высокая степень уважения к себе.

В клипе снимались побратимы из подразделения "Боевые Бобры", с которыми Михаил бок о бок воевал с начала полномасштабной войны.

Yurcash — Він в ЗСУ. Вона в ТРО

Певец Юрко Юрченко (настоящее имя Юрий Нечистяк) защищает нашу страну от оккупантов в составе добровольческого батальона "Карпатська Січ". Он написал эту лирическую балладу, воспевающую пару влюбленных. Ее Юрко посвятил своему собратью Яру (Ярославу Петровичу).

Антитела - Крепость Бахмут

Музыканты с начала полномасштабной войны защищали нашу страну в Харьковском направлении. Они презентовали патриотическую композицию, цель которой — усилить дух военных. Видео снимали прямо на передовой в Бахмуте.

В кадре настоящие военные боевого подразделения 59-го гаубического артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады и реальная, не постановительная работа украинской артиллерии по враждебным целям в регионе. Идея клипа состоит в том, что снаряды с написанными на них цитатами из песни отправляются подразделением в направлении врага и уничтожают его буквально словами из песни.

"Главные герои клипа вовсе не актеры. А настоящие воины 45-й отдельной артиллерийской бригады. Какого-то особого кастинга не было. До последнего момента, пока съемочная группа не прибыла на позиции, никто не знал, кто именно будет на них. Это реальное подразделение, выполнявший боевое задание, находясь на боевом дежурстве".

Михаил Поплавский — Офіцери

Президент Киевского университета культуры и искусств снял на патриотическую песню клип, в котором появился не один. Компанию ему составили девушки в национальных нарядах, которые подпевали на бэк-вокале. А также музыканты, игравшие на барабанах, и танцоры в костюмах казаков. В клипе показаны кадры из военного архива.

"Только вперед, только вместе. Вы без колебаний пойдете снова нашу оборонять границу. Вы наши герои! Желаю здоровья, сил и веры в нашу победу. Благодарны Вооруженным силам Украины", — подписал видео Поплавский.

Другие хиты о защитниках и защитницах Украины

Напомним, ранее мы писали, что певица Камалия ко Дню ВСУ (отмечают в декабре) надела военную форму и презентовала клип на композицию "Кордони". Также мы рассказывали, что рэпер Потап выпустил новую песню о погибшем солдате и маленькой девочке.