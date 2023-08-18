Потап випустив нову пісню про загиблого солдата та маленьку дівчинку: відео

Репер Потап (Олексій Потапенко). Фото: менеджмент артиста

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. А саме ця — особлива, бо вже незабаром наша країна відзначатиме День Незалежності. Потішив шанувальників та земляків новою піснею й репер Потап. Композиція "Ренесанс" написана Олексієм Потапенком (справжнє ім’я артиста) за мотивами реальних історій. Він зізнається, що змінив тільки імена учасників.

Відео на пісню доступне на YouTube-каналі Потапа.

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Подробиці

В новій композиції, за словами репера, він розмірковує на тему того, яким буде покоління, що буде жити після війни. Його Потап називає поколінням Ренесанс — це ті, хто відбудують Україну, зроблять її незалежною, сильною, квітучою та ще красивішою, ніж була до війни.

"В цій пісні, я розказав дві історії. Це історія одного молодого солдата, який загинув на Херсонщині, і одної молодої маленької дівчинки, яка втратила своє життя під час бомбардування. Це покоління, яке зараз всіма силами захищає Україну, виборює її право на існування та життя. Покоління, яке вистояло, а наступне покоління — це вже покоління Ренесанс. Діти, які побачили війну. Діти, які зроблять усе, для того, щоб вирости справжніми українцями і побудувати справжню сильну і квітучу державу. Завдяки ним Україна оживе як Фенікс", — прокоментував прем’єру Потап.

Потап каже, що історії, про які він співає в новій композиції, він знає особисто і почув їх, коли виступав на благодійних концертах для військових та зустрічався з батьками, які втратили своїх дітей.

"Я заклав у пісню страшні і трагічні історії сьогодення. Бо знаю, що це — наша страшна реальність і зараз це дуже близько всім українцям, адже кожен із нас уже має в родині або серед друзів того, хто ніколи не повернеться. І заради життів, які вони віддали, ми маємо вшановувати їх, пам'ятати їх, називати вулиці їх іменами і співати про них", — підсумував Потап.

Раніше ми писали, що Потап зробив селфі з Каменських: зіркова пара нарешті опублікувала спільне фото. Також ми розповідали, що Макс Барських та Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентували дуетну пісню "Ритми" та танцювальний кліп на неї.