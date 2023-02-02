Повернення Астерікса і Обелікса та романтика з топзірками — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Астерікс і Обелікс: Піднебесна Імперія"

Цього тижня в український кінопрокат виходять п’ять стрічок різних жанрів. Серед них нова частина пригод Астерікса та Обелікса та романтична комедія "Можливо, так" з топовими американськими акторами. Також тиждень потішить і шанувальників стрімінгових платформ.

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Астерікс і Обелікс: Піднебесна Імперія (Франція)

Комедійний пригодницький фільм став п’ятим у кінофраншизі про відомих персонажів. Однак першим, який зняли за оригінальним сценарієм, а не за конкретним коміксом. Також вперше роль Обелікса зіграв не путініст Жерар Депардьє. Про новий фільм заговорили у 2016 році. Донька творця коміксів Енн Госінні зазначила тоді, що серія фільмів потребує змін.

Спершу передбачалося, що частина знімального процесу проходитиме у Китаї. Пандемія COVID-19 внесла свої корективи — початок зйомок було відкладено, а основні знімальні локації знаходилися у Франції та Марокко.

Можливо, так (США)

Мелодрама та комедія — перший повнометражний фільм Майкла Джейкобса, для якого він сам написав сценарій та зайнявся режисурою. Джейкобс має величезний досвід у постановці вистав для Бродвею. Вистави за його сценарієм мають шалену популярність на багатьох сценах світу. Для свого кінодебюту Майкл запросив зірковий акторський склад: Сьюзен Серендон, Даян Кітон, Річарда Гіра, Емму Робертс, Люка Брейсі та інших.

Стукіт у двері (США)

Детектив, трилер та жахи є новою роботою американського режисера індійського походження М. Найт Ш'ямалана. Окрім режисури, він також долучився до написання сценарію. У основі історії — роман 2018 року, написаний Полом Тремблеєм. За цей твір він отримав премію від асоціації письменників жахів. Контракт на зйомку фільму був укладений ще до виходу книги. Інформація про те, що саме цей твір буде екранізовано, трималась у таємниці до 2022 року.

Корсет (Франція, Німеччина, Люксембург, Австрія)

За сюжетом, імператриця Австрії Єлизавета Баварська, відома як Сісі, завжди славилася своїми красою і стилем. Саме вона завдавала модні тенденції у вищих колах суспільства. У Різдво 1877-го імператриці виповнюється 40 років, і тепер вона офіційно перебуває на порозі старості. Тоді Єлизавета розгортає хитру боротьбу за свій блискучий образ.

Рок Доґ 3: Ритмічний батл (США)

Перший фільм про персонажа вийшов на екрани у 2016 році. Джерелом натхнення для написання сюжету до першого мультфільму став китайський графічний роман Чжен Дзюня "Рок — тибетський мастиф". Деталі історії зазнали значних змін, однак основна лінія збереглася.

Вовк вікінгів

Цей надприродний фільм не вийде на великі екрани кінотеатрів. Побачити його можна на стрімінговій платформі Netflix з третього лютого. В центрі сюжету — 17-річна дівчина, яка на вечірці стає свідком жахливого вбивства. Після цього вона починає бачити дивні видіння та відчувати химерні бажання.

Нагадаємо, раніше ми писали про романтичну комедію з Дженніфер Лопес та бойовик "Рейс" з Джерардом Батлером, які вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніка".