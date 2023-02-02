Возвращение Астерикса и Обеликса и романтика с топ-звездами — кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс: Поднебесная Империя"

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят пять лент разных жанров. Среди них новая часть приключений Астерикса и Обеликса и романтическая комедия "Возможно, да" с топовыми американскими актерами. Также неделя порадует и поклонников стриминговых платформ.

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Астерикс и Обеликс: Поднебесная Империя (Франция)

Комедийный приключенческий фильм стал пятым в кинофраншизе об известных персонажах. Однако первым, который сняли по оригинальному сценарию, а не по конкретному комиксу. Также впервые роль Обеликса сыграл не путинист Жерар Депардье. О новом фильме заговорили в 2016 году. Дочь создателя комиксов Энн Госинни отметила тогда, что серия фильмов нуждается в изменениях.

Сначала предполагалось, что часть съемочного процесса будет проходить в Китае. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы — начало съемок было отложено, а основные съемочные локации находились во Франции и Марокко.

Возможно, да (США)

Мелодрама и комедия — первый полнометражный фильм Майкла Джейкобса, для которого он сам написал сценарий и занялся режиссурой. У Джейкобса есть огромный опыт в постановке спектаклей для Бродвея. Спектакли по его сценарию пользуются большой популярностью на многих сценах мира. Для своего кинодебюта Майкл пригласил звездный актерский состав: Сьюзен Серендон, Дайан Китон, Ричарда Гира, Эмму Робертс, Люка Брейси и других.

Стук в дверь (США)

Детектив, триллер и ужасы – новая работа американского режиссера индийского происхождения М. Найт Шьямалана. Кроме режиссуры он также присоединился к написанию сценария. В основе истории — роман 2018 года, написанный Полом Тремблеем. За это произведение он получил премию от ассоциации ужасов писателей. Контракт на съемку фильма был заключен еще до выхода книги. Информация о том, что именно это произведение будет экранизировано, держалась в секрете до 2022 года.

Корсет (Франция, Германия, Люксембург, Австрия)

По сюжету, императрица Австрии Елизавета Баварская, известная как Сиси, всегда славилась своей красотой и стилем. Именно она задавала модные тенденции в высших кругах общества. В Рождество 1877-гоимператрице исполняется 40 лет, и сейчас она официально находится на пороге старости. Тогда Елизавета разворачивает хитрую борьбу за свой блестящий образ.

Рок Дог 3: Ритмический батл (США)

Первый фильм о персонаже вышел на экраны в 2016 году. Источником вдохновения для написания сюжета к первому мультфильму стал китайский графический роман Чжэн Дзюня "Рок — тибетский мастиф". Детали истории претерпели значительные изменения, однако основная линия сохранилась.

Волк викингов

Этот сверхъестественный фильм не выйдет на большие экраны кинотеатров. Увидеть его можно на стриминговой платформе Netflix с третьего февраля. В центре сюжета — 17-летняя девушка, которая на вечеринке становится свидетелем ужасного убийства. После этого она начинает видеть удивительные видения и испытывать причудливые желания.

Напомним, ранее мы писали о романтической комедии с Дженнифер Лопес и боевике "Рейс" с Джерардом Батлером, которые вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что второй "Аватар" обошел "Звездные войны" по сборам и приближается к "Титанику".