"Поверни Ростов": пропутінського продюсера Пригожина атакували в соцмережах
Сьогодні, 24 червня, ім’я ватажка терористичної ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина лунає в новинах по усьому світу. Ватажок окупантів розпочав збройне повстання в Росії. Користувачі соцмереж атакували сторінку в Instagram його однофамільця, російського продюсера Йосипа Пригожина.
Новини.LIVE розкаже, що від чоловіка пропутінської співачки Валерії вимагають користувачі соцмережі.
Увага до іншого Пригожина
Ватажок терористів та пропутінський продюсер мають не тільки однакові прізвища, але й зачіску. Точніше, її відсутність. Лисих Йосипа та Євгена не раз плутали візуально та називають Шреком, зеленим монстром з однойменного мультфільму.
Тож не дивно, що в коментарі до Пригожина, того, що не з фронту, а з шоу-бізнесу, "набігли" користувачі соцмереж (переважно, росіяни). Вони закликали Йосипа повернути Ростов-на-Дону та відвести війська. Інші ж, навпаки, раді, що тепер зможуть побачити у ролі першої леді країни-терориста Валерію, яка, напевно, заспіває фінальну композицію для РФ — "Годинники тік-так" (з її пісні "Часики").
Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на переворот в окремих регіонах РФ. Також ми розповідали, що диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому назвав Пригожина та тих, хто його підтримує, зрадниками.