"Поверни Ростов": пропутінського продюсера Пригожина атакували в соцмережах

Російський продюсер Йосип Пригожин. Фото: Google

Сьогодні, 24 червня, ім’я ватажка терористичної ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина лунає в новинах по усьому світу. Ватажок окупантів розпочав збройне повстання в Росії. Користувачі соцмереж атакували сторінку в Instagram його однофамільця, російського продюсера Йосипа Пригожина.

Новини.LIVE розкаже, що від чоловіка пропутінської співачки Валерії вимагають користувачі соцмережі.

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Увага до іншого Пригожина

Ватажок терористів та пропутінський продюсер мають не тільки однакові прізвища, але й зачіску. Точніше, її відсутність. Лисих Йосипа та Євгена не раз плутали візуально та називають Шреком, зеленим монстром з однойменного мультфільму.

Йосип та Євген Пригожини. Фото: Новини.LIVE

Тож не дивно, що в коментарі до Пригожина, того, що не з фронту, а з шоу-бізнесу, "набігли" користувачі соцмереж (переважно, росіяни). Вони закликали Йосипа повернути Ростов-на-Дону та відвести війська. Інші ж, навпаки, раді, що тепер зможуть побачити у ролі першої леді країни-терориста Валерію, яка, напевно, заспіває фінальну композицію для РФ — "Годинники тік-так" (з її пісні "Часики").

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на переворот в окремих регіонах РФ. Також ми розповідали, що диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому назвав Пригожина та тих, хто його підтримує, зрадниками.