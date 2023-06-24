"Верни Ростов": пропутинского продюсера Пригожина атаковали в соцсетях

Российский продюсер Иосиф Пригожин. Фото: Google

Сегодня, 24 июня, имя главаря террористической ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина звучит в новостях по всему миру. Главарь оккупантов начал вооруженное восстание в России. Пользователи соцсетей атаковали страницу в Instagram его однофамильца, российского продюсера Иосифа Пригожина.

Новини.LIVE расскажет, что от мужа пропутинской певицы Валерии требуют пользователи соцсети.

Читайте также:

Внимание к другому Пригожину

Главарь террористов и пропутинский продюсер имеют не только одинаковые фамилии, но и прическу. Вернее, ее отсутствие. Лысых Иосифа и Евгения не раз путали визуально и называют Шреком, зеленым монстром из одноименного мультфильма.

Иосиф и Евгений Пригожин. Фото: Новини.LIVE

Неудивительно, что в комментарии к Пригожину, того, что не с фронта, а из шоу-бизнеса, "набежали" пользователи соцсетей (преимущественно, россияне). Они призвали Иосифа вернуть Ростов-на-Дону и увести войска. Другие же, напротив, рады, что теперь смогут увидеть в качестве первой леди страны-террориста Валерию, которая, наверное, споет финальную композицию для РФ — "Часики тик-так" (из ее песни "Часики").

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на переворот в отдельных регионах РФ. Также мы рассказывали, что диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал Пригожина и тех, кто его поддерживает, предателями.