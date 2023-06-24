Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Верни Ростов": пропутинского продюсера Пригожина атаковали в соцсетях arrow

"Верни Ростов": пропутинского продюсера Пригожина атаковали в соцсетях

24 июня 2023 16:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Верни Ростов": пропутинского продюсера Пригожина атаковали в соцсетях
Российский продюсер Иосиф Пригожин. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 24 июня, имя главаря террористической ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина звучит в новостях по всему миру. Главарь оккупантов начал вооруженное восстание в России. Пользователи соцсетей атаковали страницу в Instagram его однофамильца, российского продюсера Иосифа Пригожина.

Новини.LIVE расскажет, что от мужа пропутинской певицы Валерии требуют пользователи соцсети.

Читайте также:

Внимание к другому Пригожину

Главарь террористов и пропутинский продюсер имеют не только одинаковые фамилии, но и прическу. Вернее, ее отсутствие. Лысых Иосифа и Евгения не раз путали визуально и называют Шреком, зеленым монстром из одноименного мультфильма.

Иосиф и Евгений Пригожин. Фото: Новини.LIVE

Неудивительно, что в комментарии к Пригожину, того, что не с фронта, а из шоу-бизнеса, "набежали" пользователи соцсетей (преимущественно, россияне). Они призвали Иосифа вернуть Ростов-на-Дону и увести войска. Другие же, напротив, рады, что теперь смогут увидеть в качестве первой леди страны-террориста Валерию, которая, наверное, споет финальную композицию для РФ — "Часики тик-так" (из ее песни "Часики").

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на переворот в отдельных регионах РФ. Также мы рассказывали, что диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал Пригожина и тех, кто его поддерживает, предателями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас