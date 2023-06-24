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Військовий переворот в Росії: перші реакції українських знаменитостей

24 червня 2023 12:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Військовий переворот в Росії: перші реакції українських знаменитостей
Найманці терористичного ПВК  "Вагнер" в Ростові-на-Дону. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У ніч проти 24 червня найманці терористичного ПВК  "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина зайняли адміністративні та військові об’єкти. Ватажок окупантів розпочав збройне повстання в Росії. Зранку диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому назвав Пригожина та тих, хто його підтримує, зрадниками. Проти ватажка "Вагнера" порушили кримінальну справу. По факту в країні "болот" почалась громадянська війна.


Новини.LIVE розкаже про перші реакції українських знаменитостей на збройне повстання у ворога.

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Чимало користувачів соцмереж, зокрема й знаменитостей, публікують у себе на сторінках фрагменти з всесвітньовідомого балету Петра Чайковського. Саме його показували по телебаченню в СРСР зранку 19 серпня 1991 року, коли було створено Державний Комітет з надзвичайного стану. В Москві тоді розпочався так званий путч, який призвів до зміни політичної еліти в країні та остаточного розвалу "совку".

Ната Жижченко (гурт ONUKA)

Скриншот: Instagram/onukaofficial

Анастасія Приходько

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Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Нікіта Добринін

Скриншот: Instagram/nikitadobrynin

Анатолій Анатоліч

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Слава Дьомін

Скриншот: Instagram/slavademin_official

Володимир Дантес

Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Олексій Дурнєв

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

Маша Єфросиніна/Даша Астаф'єва

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina
Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Олексій Суханов

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Євген Галич (O.TORVALD)

Скриншот: Instagram/jenia_galich

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Москві вперше в історії оголосили режим контртерористичної операції. Також ми розповідали про реакцію знаменитостей на ракетний удар по Києву 24 червня. 

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