Військовий переворот в Росії: перші реакції українських знаменитостей
У ніч проти 24 червня найманці терористичного ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина зайняли адміністративні та військові об’єкти. Ватажок окупантів розпочав збройне повстання в Росії. Зранку диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому назвав Пригожина та тих, хто його підтримує, зрадниками. Проти ватажка "Вагнера" порушили кримінальну справу. По факту в країні "болот" почалась громадянська війна.
Новини.LIVE розкаже про перші реакції українських знаменитостей на збройне повстання у ворога.
"Лебедине озеро" в соцмережах
Чимало користувачів соцмереж, зокрема й знаменитостей, публікують у себе на сторінках фрагменти з всесвітньовідомого балету Петра Чайковського. Саме його показували по телебаченню в СРСР зранку 19 серпня 1991 року, коли було створено Державний Комітет з надзвичайного стану. В Москві тоді розпочався так званий путч, який призвів до зміни політичної еліти в країні та остаточного розвалу "совку".
Ната Жижченко (гурт ONUKA)
Анастасія Приходько
Нікіта Добринін
Анатолій Анатоліч
Слава Дьомін
Володимир Дантес
Олексій Дурнєв
Маша Єфросиніна/Даша Астаф'єва
Олексій Суханов
Євген Галич (O.TORVALD)
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Москві вперше в історії оголосили режим контртерористичної операції. Також ми розповідали про реакцію знаменитостей на ракетний удар по Києву 24 червня.