Наталя Сумська розповіла, чому вимушена утримувати доньку

Акторка Наталя Сумська. Фото: 1plus1.ua

Народна артистка України Наталя Сумська зізналась, що нині утримує свою дорослу доньку Дарину разом з онукою. Чоловік її дитини помер і вся відповідальність лягла на плечі акторки.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Наталя Сумська про доньку

Старша донька артистки від першого шлюбу із кінооператором Ігорем Мамаєм Дарина працювала солісткою Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України, втім, через шість років полишила роботу. Як розповіла Сумська, вона завжди допомагала донечці із костюмами та захоплювалася талантом, проте вона обрала інший шлях. Дарина одружилась із засновником та лідером гурту "ЮРАН" Юрієм Трохименко та народила йому донечку. В 2017 році чоловік Дарини пішов з життя.

Нині Наталя вимушена опікуватися донькою та онукою, бо Дарина втратила годувальника. Артистка додала, що донька схожа за характером на свого батька.

Донька Наталі Сумської Дарина. Фото: КіноТеатр

"Зараз я повністю опікуюся донькою і онукою, і всі проблеми повинна вирішувати я. Вона не працює. Просто живе на світі. Вона повністю сподівається, що я їй все надам, всі ці можливості. Це було свого часу і в тата її, який чекав, що його запросять, що йому запропонують. Не сам йшов, а чекав милості від когось, що покличуть його знімати і таке інше. В цьому ми розходилися. Я зовсім інша людина. Я працюю, пропонують, чи ні. Якщо кличуть — йду. Всяка робота мені корисна, всяка приємна", — поділилась Наталя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сестра акторки Ольга Сумська мріє помиритися із нею. А також Ольга Сумська виправдовувала свою доньку, яка залишилась жити в Росії після початку війни.