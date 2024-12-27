Наталья Сумская рассказала, почему вынуждена содержать дочь

Актриса Наталья Сумская. Фото: 1plus1.ua

Народная артистка Украины Наталья Сумская призналась, что сейчас содержит свою взрослую дочь Дарью вместе с внучкой. Муж ее ребенка умер и вся ответственность легла на плечи актрисы.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Наталья Сумская о дочери

Старшая дочь артистки от первого брака с кинооператором Игорем Мамаем Дарья работала солисткой Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины, впрочем, через шесть лет оставила работу. Как рассказала Сумская, она всегда помогала дочери с костюмами и восхищалась ее талантом, однако она избрала другой путь. Дарья вышла замуж за основателя и лидера группы "ЮРАН" Юрия Трохименко и родила ему дочь. В 2017 году муж Дарьи ушел из жизни.

Сейчас Наталья вынуждена заботиться о дочери и внучке, потому что Дарья потеряла кормильца. Артистка добавила, что дочь похожа по характеру на своего отца.

Дочь Натальи Сумской Дарья. Фото: КиноТеатр

"Сейчас я полностью опекаю дочь и внучку, и все проблемы должна решать я. Она не работает. Просто живет на свете. Она полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы ее, который ждал, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то, что позовут его снимать и так далее. В этом мы расходились. Я совсем другой человек. Я работаю, предлагают или нет. Если зовут — иду. Всякая работа мне полезна, всякая приятна", — поделилась Наталья.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сестра актрисы Ольга Сумская мечтает помириться с ней. А также Ольга Сумская оправдывала свою дочь, когторая осталась жить в России после начала войны.