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Повторяет за папой — Наталья Сумская содержит дочь с внучкой

27 декабря 2024 14:25
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Наталья Сумская рассказала, почему вынуждена содержать дочь
Актриса Наталья Сумская. Фото: 1plus1.ua
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Народная артистка Украины Наталья Сумская призналась, что сейчас содержит свою взрослую дочь Дарью вместе с внучкой. Муж ее ребенка умер и вся ответственность легла на плечи актрисы.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Наталья Сумская о дочери

Старшая дочь артистки от первого брака с кинооператором Игорем Мамаем Дарья работала солисткой Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины, впрочем, через шесть лет оставила работу. Как рассказала Сумская, она всегда помогала дочери с костюмами и восхищалась ее талантом, однако она избрала другой путь. Дарья вышла замуж за основателя и лидера группы "ЮРАН" Юрия Трохименко и родила ему дочь. В 2017 году муж Дарьи ушел из жизни.

Сейчас Наталья вынуждена заботиться о дочери и внучке, потому что Дарья потеряла кормильца. Артистка добавила, что дочь похожа по характеру на своего отца.

Наталья Сумская о дочери Дарьи
Дочь Натальи Сумской Дарья. Фото: КиноТеатр

"Сейчас я полностью опекаю дочь и внучку, и все проблемы должна решать я. Она не работает. Просто живет на свете. Она полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы ее, который ждал, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то, что позовут его снимать и так далее. В этом мы расходились. Я совсем другой человек. Я работаю, предлагают или нет. Если зовут — иду. Всякая работа мне полезна, всякая приятна", — поделилась Наталья.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сестра актрисы Ольга Сумская мечтает помириться с ней. А также Ольга Сумская оправдывала свою дочь, когторая осталась жить в России после начала войны.

деньги дочь актриса интервью Наталия Сумская

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15:21 Китай заявил о намерении построить крупнейшую в мире ГЭС

15:14 В Кремле назвали свою "версию" падения самолета в Казахстане

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:09 В Одессе создали чат-бот для водителей — что это даст

15:02 СБУ разоблачила агента РФ, готовившего диверсию на Укрзализныце

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