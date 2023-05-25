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Позиція Ектора Хіменес-Браво щодо Бєлгорода обурила українців

25 травня 2023 12:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Позиція Ектора Хіменес-Браво щодо Бєлгорода обурила українців
Шеф-кухар, телеведучий Ектор Хіменес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Активність військової опозиції РФ, куди входить легіон "Свобода России" та Російського добровольчого корпусу (РДК), в Бєлгородській області активно обговорюють у всьому світі. Не пройшов повз цієї гарячої теми й  канадсько-український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво.

Відповідну публікацію суддя шоу "МастерШеф" зробив у своєму Instagram.

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Реакція на позицію Ектора

51-річний шеф-кухар опублікував картинку, на якій написано, що російське місто — це Україна. Надпис майорить на тлі тріумфальної колони в Києві, монументу Незалежності. 

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Зазвичай, Хіменес-Браво публікує фото та меми на тему війни, в якій висміює росіян. Втім більшість підписників Ектора обурив його пост про Бєлгород. Українці не зрозуміли чи то жарт, чи то позицію Ектора. Вони масово пишуть в коментарях, що нашій країні російська територія не потрібна. 

  • Якось не смішно. Нам би наші повернути, та відновити їх, щоб люди повернутися могли, щоб людей загиблих заховати по-людськи... Навіщо нам чужі болота, нехай самі в ньому копирсаються та підіймають. Бо буде як з Кримом 1991-го
  • Ні, не хочу я тих орків, і тої проклятої землі! Кожен раз як звідти щось до нас летіло, стільки раз я проклинала ту землю
  • Насправді нащо вони нам здались? Там Крим і Донецьку з Луганською областями відновлювати роками. Плюс Харків. І багато чого

Нагадаємо раніше ми писали, що суддя проєкту "МастерШеф" оголився та презентував креативні листівки. Також ми розповідали, як Ектор Хіменес-Браво готував для військовослужбовців ЗСУ коронну страву українців.

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