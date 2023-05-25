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Позиция Эктора Хименес-Браво по отношению к Белгороду возмутила украинцев

25 мая 2023 12:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Позиция Эктора Хименес-Браво по отношению к Белгороду возмутила украинцев
Шеф-повар, телеведущий Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Активность военной оппозиции РФ, в которую входит легион "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса (РДК), в Белгородской области активно обсуждают во всем мире. Не прошел мимо этой горячей темы и канадско-украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво.

Соответствующую публикацию судья шоу "МастерШеф" сделал в своем Instagram.

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Реакция на позицию Эктора

51-летний шеф-повар опубликовал картинку, на которой написано, что российский город — это Украина. Надпись развевается на фоне триумфальной колонны в Киеве, монумента Независимости.

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Обычно Хименес-Браво публикует фото и мемы на тему войны, в которой высмеивает россиян. Впрочем, большинство подписчиков Эктора возмутил его пост о Белгороде. Украинцы не поняли то ли шутку, то ли позицию Эктора. Они массово пишут в комментариях, что нашей стране российская территория не нужна.

  • Как-то не смешно. Нам бы наши вернуть и восстановить их, чтобы люди вернуться могли, чтобы людей погибших похоронить по-человечески... Зачем нам чужие болота, пусть сами в них копаются и поднимают. Потому что будет как с Крымом в 1991-м
  • Нет, не хочу я тех орков, и той проклятой земли! Каждый раз оттуда что-то к нам летело, столько раз я проклинала ту землю
  • На самом деле, зачем они нам сдались? Там Крым и Донецк с Луганской областями восстанавливать годами. Плюс Харьков. И многое

Напомним, ранее мы писали, что судья проекта "МастерШеф" обнажился и презентовал креативные открытки. Также мы рассказывали, как Эктор Хименес-Браво готовил для военнослужащих ВСУ коронное блюдо украинцев.

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