Зірка шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво оголився заради дня всіх закоханих

Суддя проєкту МастерШеф оголився заради дня всіх закоханих: креативні листівки від шоумена
Канадський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вочевидь полюбляє день всіх закоханих. У своїх соцмережах суддя шоу МастерШеф не тільки привітав кохану, але опублікував креативні валентинки.
Новини.LIVE розкаже про зіркові світлини детальніше.
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Ектор Хіменес-Браво попрацював трохи у фоторедакторах та зробив підбірку кумедних листівок, як каже шоумен, на будь-який випадок в житті. На одній з валентинок також позують американський музикант Дрейк та український політик Олексій Арестович.
Також Ектор публічно привітав свою кохану, ім’я якої не розкриває Суддя МастерШеф змонтував відео з їхніх спільних фотографій. Також Ектор додав текст, в якому зізнається, що дуже сумує за коханою.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто переміг у шоу "МастерШеф. Битва сезонів".