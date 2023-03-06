Прапори та книга з підписом Залужного за тисячі доларів: Жадан провів благодійний вечір у США
Український письменник та музикант Сергій Жадан бере активну участь у волонтерській діяльності. Зараз громадський діяч перебуває у США. У Нью-Йорку він провів благодійний вечір, в ході якого відбувся аукціон.
Про це повідомляє видання Укрінформ.
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Жадан провів поетичний вечір у Народному домі на Мангеттені. Захід відвідали сотні гостей. Сергій зачитав вірші, зокрема з циклу поезій про сучасну війну. Культурний діяч закликав підтримати коштами збройні сили України.
На інсценованому аукціоні були продані бойові прапори добровольчого формування "Хартія" з підписами бійців за 2100 доларів за кожен. Також з молотку пішли дві книжки Жадана з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за 1100 і 1150 доларів, блоки поштових марок "російський військовий корабель…". А також музичний диск гурту "Жадан і Собаки", фронтменом якого є Жадан.
Відзначимо, що Жадан здійснює двотижневий творчий тур по містах Сполучених Штатів, кошти з якого підуть на підтримку сил оборони в Україні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва. Також ми писали, що співачка Христина Соловій пристрасно цілувалась з Жаданом у своєму новому кліпі.