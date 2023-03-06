Флаги и книга с подписью Залужного за тысячи долларов: Жадан провел благотворительный вечер в США
Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан активно участвует в волонтерской деятельности. В настоящее время общественный деятель находится в США. В Нью-Йорке он провел благотворительный вечер, в ходе которого прошел аукцион.
Об этом сообщает издание Укринформ.
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Жадан провел поэтический вечер в Народном доме на Манхэттене. Мероприятие посетили сотни гостей. Сергей зачитал стихи, в том числе из цикла стихов о современной войне. Культурный деятель призвал поддержать средствами Вооруженные силы Украины.
На инсценированном аукционе были проданы боевые знамена добровольческого формирования "Хартия" с подписями бойцов за 2100 долларов за каждый. Также с молотка ушли две книги Жадана с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за 1100 и 1150 долларов, блоки почтовых марок "российский военный корабль…". А также музыкальный диск группы "Жадан и Собаки", фронтменом которой является Жадан.
Отметим, что Жадан совершает двухнедельный творческий тур по городам Соединенных Штатов, средства из которого пойдут на поддержку Сил обороны в Украине.
Напомним, ранее мы писали, что группа "Бумбокс" и Сергей Жадан представили саундтрек к фильму "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева. Также мы писали, что певица Христина Соловий страстно целовалась с Жаданом в своем новом клипе.