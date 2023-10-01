Представники шоу-бізнесу, які служать в ЗСУ: фото та відео

Захисники та захисниці України. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День захисника та захисниць України. В лавах ЗСУ є чимало представників шоу-бізнесу, які разом з побратимами дають відсіч окупантам і руйнують плани російського диктатора.

Новини.LIVE розкаже про деяких знаменитостей, які боронять Батьківщину в лавах ЗСУ.

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Олег Сенцов

Кінорежисер, колишній політичний в’язень РФ (провів п’ять років у в’язниці) вже тривалий час захищає нашу країну від агресора та з побратимами деокупує територію України. У своїх соцмережах 47-річний уродженець Криму не раз розповідав, що був на межі життя та смерті. Так, наприклад, у липні цього року Олег отримав контузію

На першому ж бойовому виході після повернення зі шпиталю, під час десантування, Сенцов з побратимами попав під артилерійський обстріл.

"Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре - запорізькі лікарі знають свою справу, дякую", — написав нещодавно Олег.

Олег Сенцов нещодавно отримав поранення. Фото: Facebook/oleg.sentsov

Вдома у Києві на Героя України чекає дружина, директорка з адвокації американської компанії Вероніка Вельч та син Дем'ян, який народився наприкінці минулого року.

Олександр Ярмак

На початку повномасштабної війни репер YARMAK разом з побратимами сформували свій підрозділ аеророзвідки та роботи з вибухівкою. FPV-дронами Ярмак почав займатися ще тоді, коли така техніка була тільки у ГУР, СБУ та спецпідрозділу.

У вересні минулого року здійснив перехід до ССО (Сили спеціальних операцій). А від нещодавно Олександр став командиром підрозділу операторів дронів-камікадзе, куди оголосив набір.

"Запрошую людей з якими роками розділяємо спільні цінності і любов до України пліч-о-пліч боротися за нашу перемогу в складі окремого полку спеціального ураження. Це новий спецпідрозділ створений генеральним штабом, сформований з молодих професійних командирів. Мінімум воєнщини, максимум взаємоповаги та роботи на результат! Особисто гарантую найкраще матеріально технічне забезпечення, зручний графік роботи і подорожі", — заявив у відео Ярмак.

Андрій Хливнюк

На захист країни встав і 43-річний лідер гурту "Бумбокс". Андрій боронить земляків у складі спецбатальйонів і як і Ярмак, працює переважно з дронами.

На одному з нещодавніх відео захисник України висміяв пропагандиста Романа Білика (фронтмена російського гурту "Звери"), який змінив свою громадянську позицію та виступає перед окупантами на фронті.

Гарік Бірча

Виконавець головної ролі у комедійному телесеріалі "Віталька" пішов на війну добровольцем. Бірча спочатку був на захисті Київської області, далі на базі роти, де служив актор, створили спеціальний батальйон, і там Гарік став командиром взводу забезпечення. Знаменитість отримав посаду головного сержанта.

Весною цього року Ігор (справжнє ім’я артиста) вперше взяв відпустку на 10 днів. Він не тільки встиг побачитися з рідними людьми, але й навіть встиг взяти участь у зйомках "Ліги сміху".

"Були можливості раніше приїхати, і командування відпускає, але в мене це перша відпустка. Відчуття круті, дуже радий був побачити близьких, рідних. Звісно, обійняв дружину, розцілував дитину. Потім на "Лігу Сміху" запросили. Переключитися було складно, але, мені здається, пізніше я вже адаптувався, і все стало на свої місця", — зізнався Гарік.

Женя Галіч

Нещодавно, у серпні, фронтмен рок-гурту O.Torvald, лейтенант Збройних Сил України потрапив в серйозне ДТП на службовій машині. На щастя, обійшлося без жертв.

Женя Галич після аварії. скриншоти: Instagram/jenia_galich

Музикант також тривалий боронить нашу країну від окупантів — від самого початку повномасштабної війни. Бував у найгарячіших точках.

Раніше Євген висловився про тих, хто незаконно виїхав з країни. Зокрема, артист сказав свою думку про покарання таких чоловіків, заявивши, що вони мають відповідати за власні дії перед законом.

"Решта, які мутилися, які давали хабарі, які проїжджали у багажниках, які мутили собі ліві довідки про всю цю історію — ви кінчені. Вони мають відповідати в адміністративному порядку. Вхідний квиток дорожчий має бути, ніж вихідний. Ви можете повернутися до України, але вхідний квиток має бути дорожчим", — зазначив зірковий військовослужбовець.

Віталій Козловський

38-річний музикант отримав повістку та був мобілізований на початку цього літа. Артист пройшов активну підготовку на полігоні, склав присягу та став військовослужбовцям Нацгвардії у штурмовій бригаді "Рубіж". У соцмережах Віталій активно публікує фото та відео з різних моментів служби. Зокрема показував як попрощався зі своєю відомою бородою. Втім зараз Козловський знову з волоссям на обличчі.

Буквально нещодавно Віталій показав, як пройшов посвяту в артилеристи. Відео оцінили колеги по шоу-бізнесу: шоумени Слава Дьомін, Амадор Лопес, Дядя Жора, телеведуча Лілія Ребрик та музичні виконавці Павло Зібров та Оля Цибульська.

Нашу країну в лавах ЗСУ захищають й інші знаменитості: актор Андрій Федінчик, танцюрист Дмитро Дікусар, шоумен Даніель Салем, ведучий Геннадій Попенко, музикант Олександр Положинський, режисер Ахтем Сеітаблаєв та багато інших.

Але важно розуміти, що кожен захисник та кожна захисниця — найяскравіші представники нашого суспільства незалежно від кількості підписників у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рота Олега Сенцова захопила окупантів. Також ми розповідали, що Женя Галич засудив пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла".