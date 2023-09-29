Галич емоційно засудив гурт Антитіла — артист висловився щодо пісні про Бахмут

Соліст гурту O.Torvald Женя Галич під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український рок-артист, лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який приєднався до ТрО під час війни, висловився про одну з пісень гурту "Антитіла". Зокрема, популярний виконавець розкритикував трек "Фортеця Бахмут", який вийшов під час боїв у Бахмуті.

Відверте інтерв’ю з Женею Галичем розмістили на каналі "ПРЯМА ЧЕРВОНА" в YouTube.

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Думка про пісню "Фортеця Бахмут"

Український виконавець зазначив, що для багатьох людей пісня гурту "Антитіла" стала підтримуючою. Але сам Женя ставиться до цього треку негативно, адже він йому зовсім не подобається.

"Для багатьох людей це пісня, яка стала підтримуючою. Можна говорити про "байрактарщину", як про явище, але деяким людям це дійсно потрібно. Я до цього ставлюся негативно. Чи можу я сказати, що він мені подобається? Він мені не подобається", — зазначив Женя Галич.

Український артист Женя Галич на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також він додав, що знає людей, яким подобається пісня гурту "Антитіла" — "Фортеця Бахмут". Втім, Женя Галич стверджує, що в кожної людини свій смак — комусь подобається ця пісня, а комусь — ні. Але стосовно самого артиста, то йому вона не подобається.

"Ми не можемо всіх "розчесати під одну гребінку". Ми ж тим і відрізняємося від Росії. Нам не потрібно пропаганду нав’язувати таким чином. Хочете послухати про честь, націю, байрактари, джавеліни — окей. Але інша сторона — створювати альтернативну реальність", — також додав український рок-музикант.

Пісня "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла"

Не так давно український гурт "Антитіла" презентував дуже потужний трек на тему війни під назвою "Фортеця Бахмут", який присвячений ЗСУ та громадянам, які протистоять російській агресії. Причому, кліп на пісню знімали просто у Бахмуті, де музиканти провели три доби на фронті.

У відеороботі учасники колективу поставили камери на справжні позиції, а а самі влучання по ворожих цілях були справжніми. Кліп вже переглянули понад 18 мільйонів людей, а у списку найпопулярніших музичних відео ролик посідає 35 місце.

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