Представители шоу-бизнеса, которые служат в ВСУ: фото и видео

Защитники и защитницы Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 1 октября, отмечают День защитника и защитниц Украины. В рядах ВСУ немало представителей шоу-бизнеса, которые вместе с побратимами дают отпор оккупантам и рушат планы российского диктатора.

Новини.LIVE расскажет о некоторых знаменитостях, защищающих Родину в рядах ВСУ.

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Олег Сенцов

Кинорежиссер, бывший политический заключенный РФ (провел пять лет в тюрьме), уже долгое время защищает нашу страну от агрессора и с побратимами деоккупирует территорию Украины. В своих соцсетях 47-летний уроженец Крыма не раз рассказывал, что был на грани жизни и смерти. Так, например, в июле этого года Олег получил контузию

На первом же боевом выходе по возвращении из госпиталя, во время десантирования, Сенцов с побратимами попал под артиллерийский обстрел.

"Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо — запорожские врачи знают свое дело, спасибо", — написал недавно Олег.

Олег Сенцов недавно получил ранение. Фото: Facebook/oleg.sentsov

Дома в Киеве Героя Украины ждет жена, директор по адвокации американской компании Вероника Вельч и сын Демьян, родившийся в конце прошлого года.

Александр Ярмак

В начале полномасштабной войны рэпер YARMAK вместе с побратимами сформировали свое подразделение аэроразведки и работы со взрывчаткой. FPV-дронами Ярмак начал заниматься еще тогда, когда такая техника была только у ГУР, СБУ и спецподразделения.

В сентябре прошлого года совершил переход к ССО (Силы специальных операций). А недавно Александр стал командиром подразделения операторов дронов-камикадзе, куда объявил набор.

"Приглашаю людей с которыми годами разделяем общие ценности и любовь к Украине бок о бок бороться за нашу победу в составе отдельного полка специального поражения. Это новое спецподразделение созданное генеральным штабом, сформированное из молодых профессиональных командиров. Минимум военщины, максимум взаимоуважения и работы на работе результат! Лично гарантирую лучшее материально-техническое обеспечение, удобный график работы и путешествия", — заявил в видео Ярмак.

Андрей Хливнюк

В защиту страны встал и 43-летний лидер группы "Бумбокс". Андрей защищает земляков в составе спецбатальонов и, как и Ярмак, работает преимущественно с дронами.

На одном из недавних видеозащитник Украины высмеял пропагандиста Романа Билыка (фронтмена российской группы "Звери"), который сменил свою гражданскую позицию и выступает перед оккупантами на фронте.

Гарик Бирча

Исполнитель главной роли в комедийном телесериале "Виталий" пошел на войну добровольцем. Бирча сначала был на защите Киевской области, далее на базе роты, где служил актер, был создан специальный батальон, и там Гарик стал командиром взвода снабжения. Знаменитость получил должность главного сержанта.

Весной этого года Игорь (настоящее имя артиста) впервые взял отпуск на десять дней. Он не только успел увидеться с родными людьми, но и даже успел поучаствовать в съемках "Лиги смеха".

"Были возможности раньше приехать, и командование отпускает, но у меня это первый отпуск. Ощущения крутые, очень рад был увидеть близких, родных. Конечно, обнял жену, расцеловал ребенка. Потом на "Лигу Смеха" пригласили. Переключиться было сложно, но, мне кажется, позже я уже адаптировался, и все стало на свои места", — признался Гарик.

Женя Галич

Недавно, в августе, фронтмен рок-группы O.Torvald, лейтенант Вооруженных Сил Украины попал в серьезное ДТП на служебной машине. К счастью, обошлось без жертв.

Женя Галич после аварии. скриншоты: Instagram/jenia_galich

Музыкант также долго защищает нашу страну от оккупантов — с самого начала полномасштабной войны. Бывал в самых горячих точках.

Ранее Евгений высказался о тех, кто незаконно уехал из страны. В частности, артист сказал свое мнение о наказании таких мужчин, заявив, что они должны отвечать за свои действия перед законом.

"Остальные мутившиеся, которые давали взятки, проезжавшие в багажниках, которые мутили себе левые справки о всей этой истории — вы конченые. Они должны отвечать в административном порядке. Входной билет дороже должен быть, чем выходной. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть дороже", — отметил звездный военнослужащий.

Виталий Козловский

38-летний музыкант получил повестку и был мобилизован в начале этого лета. Артист прошел активную подготовку на полигоне, принял присягу и стал военнослужащим Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубіж". В соцсетях Виталий активно публикует фото и видео с разных моментов службы. В частности, показывал как попрощался со своей известной бородой. Впрочем, сейчас Козловский снова с волосами на лице.

Буквально недавно Виталий показал, как прошел посвящение в артиллеристы. Видео оценили коллеги по шоу-бизнесу: шоумены Слава Демин, Амадор Лопес, Дядя Жора, телеведущая Лилия Ребрик и музыкальные исполнители Павел Зибров и Оля Цыбульская.

Нашу страну в рядах ВСУ защищают и другие знаменитости: актер Андрей Фединчик, танцор Дмитрий Дикусар, шоумен Даниэль Салем, ведущий Геннадий Попенко, музыкант Александр Положинский, режиссер Ахтем Сеитаблаев и многие другие.

Но важно понимать, что каждый защитник и каждая защитница — самые яркие представители общества независимо от количества подписчиков в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали, что рота Олега Сенцова захватила оккупантов. Также мы рассказывали, что Женя Галич осудил песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла".