Прем'єра від MONATIK та зіркові дуети: чим дивуватиме суперфінал "Голосу країни"

Співак MONATIK. Фото: менеджмент проєкту

29 жовтня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться суперфінал європейського сезону "Голосу країни". Прямий ефір відбудеться з Варшави. Відкриє прямий ефір спільна пісня тренерів, вони виконають саундтрек "Голосу країни-13".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Грандіозний фінал "Голосу країни"

Суперфінал "Голосу країни" відбудеться у три етапи. На першому етапі 8 фіналістів заспівають нові пісні, які вони ще не виконували у проєкті. Після закриття ліній для голосування четверо найкращих співаків, на думку телеглядачів, пройдуть до наступного туру. Учасники заспівають вже легендарну пісню Квітки Цісик "Місто спить", YAKTAK — Уночі, пісню переможниці Євробачення Loreen — Euphoria, та інші.

У другому етапі традиційно учасники заспівають у дуеті зі своїми тренерами. Після виступів усіх учасників, які пройшли у другий тур, телеглядачі оберуть двох вокалістів, які будуть змагатися за звання "Голосу країни".

В третьому етапі вокалісти вийдуть на сцену з піснями, які вони виконували на "сліпих прослуховуваннях".

Не залишиться суперфінал і без виступів зірок. На сцену "Голосу країни" з прем’єрою пісні "Чарівна" вийде хітмейкер MONATIK.

Заспіває і співачка, яка стала відкриттям української рок-музики. Фіналістка "Голосу Країни-12" Марта Липчей. Ініціаторка Туру "Нескорені", де були зібрані кошти на протезування і реабілітацію поранених українських захисників, заспіває пісню під назвою "Не забувай". Вийде на сцену і співачка KOLA.

Співачка KOLA. Фото: менеджмент проєкту

"Дуже щаслива, що матиму можливість виступити знову на сцені, де збираються справжні таланти. Знову відчути цю незрівнянну атмосферу, зануритися в неї, стати частинкою фіналу "Голосу країни". Я рада, що у нас стільки обдарованих людей, які зараз демонструють європейцям, наскільки наша нація талановита. Учасники дуже хвилюються, адже це найвідповідальніша мить сезону", — каже KOLA.

Через змінені правила в цьому сезоні в командах наставників у фіналі опинилась різна кількість вокалістів. Так, за звання головного вокаліста країни будуть боротися 8 учасників За перемогу в команді Артема Пивоварова боротиметься ветеран повномасштабної війни, 25-річний Михайло Панчишин з позивним Ptashkin. В команді Юлії Саніної одразу 3 учасника будуть намагатися стати "Голосом країни": наймолодший учасник цього сезону 16 річний Владислав Пелех, співачка Христина Старикова, яка живе за 60 км від лінії фронту, та українка Галина Печенізька, яка у Німеччині створила власний хор. За перемогу в команді Івана Клименка змагатиметься фольклористка Стася Чабан, а в команді DOROFEEVA військовий тилового забезпечення Юрій Городецький, вуличний музикант Роман Панченко та українка вірменського походження Майрамік Авоян.

Нагадаємо, пісні фіналіста "Голосу Країни" знайшли на російському стрімінговому ресурсі.

Раніше, стало відомо, куди підуть кошти від голосування у фіналі "Голосу країни".