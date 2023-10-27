Премьера от MONATIK и звездные дуэты: чем будет удивлять суперфинал "Голоса країни"

Певец MONATIK. Фото: менеджмент проекта

29 октября, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится суперфинал европейского сезона "Голосу країни". Прямой эфир состоится из Варшавы. Откроет прямой эфир общая песня тренеров, которые исполнят саундтрек "Голоса країни-13".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Грандиозный финал "Голосу країни"

Суперфинал "Голосу країни" состоится в три этапа. На первом этапе 8 финалистов споют новые песни, которые они еще не исполняли в проекте. После закрытия линий для голосования четверо лучших певцов, по мнению телезрителей, пройдут в следующий тур. Участники споют уже легендарную песню Квитки Цисик "Місто спить", YAKTAK — "Місто спить", песню победительницы Евровидения Loreen — "Euphoria" и другие.

Во втором этапе традиционно участники споют в дуэте со своими тренерами. После выступлений всех участников, прошедших во второй тур, телезрители выберут двух вокалистов, которые будут бороться за звание "Голосу країни".

На третьем этапе вокалисты выйдут на сцену с песнями, которые они исполняли на "слепых прослушиваниях".

Не останется суперфинал и без выступлений звезд. На сцену "Голосу країни" с премьерой песни "Чарівна" выйдет хитмейкер MONATIK.

Поет и певица, которая стала открытием украинской рок-музыки. Финалистка "Голосу Країни-12" Марта Липчей. Инициатор Тура "Нескорені, где были собраны средства на протезирование и реабилитацию раненых украинских защитников, споет песню под названием "Не забувай". Выйдет на сцену и певица KOLA.

Певица KOLA. Фото: менеджмент проекта

"Очень счастлива, что буду иметь возможность выступить снова на сцене, где собираются настоящие таланты. Снова почувствовать эту несравнимую атмосферу, погрузиться в нее, стать частицей финала "Голосу країни". Я рада, что у нас столько одаренных людей, которые сейчас демонстрируют европейцам, насколько наша нация талантлива. Участники очень волнуются, ведь это самый ответственный момент сезона", — говорит KOLA.

Из-за изменившихся правил в этом сезоне в командах наставников в финале оказалось разное количество вокалистов. За звание главного вокалиста страны будут бороться 8 участников. За победу в команде Артема Пивоварова будет бороться ветеран полномасштабной войны, 25-летний Михаил Панчишин с позывным Ptashkin. В команде Юлии Саниной сразу 3 участника будут пытаться стать "Голосом країни": самый молодой участник этого сезона 16-летний Владислав Пелех, певица Кристина Старикова, живущая в 60 километров от линии фронта, и украинка Галина Печенежская, которая в Германии создала собственный хор. За победу в команде Ивана Клименко сразится фольклористка Стася Чабан, а в команде DOROFEEVA военный тылового обеспечения Юрий Городецкий, уличный музыкант Роман Панченко и украинка армянского происхождения Майрамик Авоян.

Напомним, песни финалиста "Голосу Країни" нашли на российском стриминговом ресурсе.

Ранее стало известно, куда пойдут средства от голосования в финале "Голосу країни".