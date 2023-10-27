Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пісні фіналіста "Голосу Країни" знайшли на російському стрімінговому ресурсі arrow

Пісні фіналіста "Голосу Країни" знайшли на російському стрімінговому ресурсі

27 жовтня 2023 11:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пісні фіналіста "Голосу Країни" знайшли на російському стрімінговому ресурсі
Співак Роман Панченко. Фото: instagram.com/romariopunch/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після початку повномасштабного вторгнення більшість українських артистів відмовились від співпраці з російським музичним бізнесом. Але пісні українського співака Романа Панченка, який бореться за перемогу у шоу "Голос країни", продовжують з'являтися на стрімінговій платформі російського ресурсу "Яндекс".

Які пісні Романа Панченка мають можливість слухати росіяни, дізнались Новини.LIVE.

Читайте також:

Українські пісні на російському ресурсі

29 жовтня на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться суперфінал європейського сезону "Голосу країни". Одним з фіналістов став співак Роман Панченко, музику якого можна знайти в інтернет під псевдонімом Romario Punch.

Роман у шоу "Голос країни" змагається за перемогу у команді DOROFEEVA. Під час інтерв'ю Роман розповів, що хотів би записати дует з Монатіком. Трек з відповідною назвою вже є музичному доробку артиста, зокрема і на стрімінговій платформі російського ресурсу "Яндекс".

 

Пісні Романа Панченка доступні на російському ресурсі. Фото: instagram.com/romariopunch/

 

 

Варто відзначити, що пісні Романа у "Яндеск" опубліковані українською. Зараз там 4 треки: "Спокій", "Kingdom Rise", "Reue" та "Monatik".

Виступ з Coldplay

Про Романа заговорили, коли на концерті у Варшаві 8 липня він разом з гуртом Coldplay заспівав хіт гурту Океан Ельзи "Обійми".

Роман Панченко народився у Чернігові і з чотирьох років займається музикою. Зараз він вуличний музикант у Варшаві, куди переїхала його родина.

Нагадаємо, український серіал про повномасштабне вторгнення Росії уперше покажуть на Netflix.

Раніше Бадоєв показав новий тизер фільму про злочини росіян.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі