Пісні фіналіста "Голосу Країни" знайшли на російському стрімінговому ресурсі

Співак Роман Панченко. Фото: instagram.com/romariopunch/

Після початку повномасштабного вторгнення більшість українських артистів відмовились від співпраці з російським музичним бізнесом. Але пісні українського співака Романа Панченка, який бореться за перемогу у шоу "Голос країни", продовжують з'являтися на стрімінговій платформі російського ресурсу "Яндекс".

Які пісні Романа Панченка мають можливість слухати росіяни, дізнались Новини.LIVE.

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29 жовтня на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться суперфінал європейського сезону "Голосу країни". Одним з фіналістов став співак Роман Панченко, музику якого можна знайти в інтернет під псевдонімом Romario Punch.

Роман у шоу "Голос країни" змагається за перемогу у команді DOROFEEVA. Під час інтерв'ю Роман розповів, що хотів би записати дует з Монатіком. Трек з відповідною назвою вже є музичному доробку артиста, зокрема і на стрімінговій платформі російського ресурсу "Яндекс".

Пісні Романа Панченка доступні на російському ресурсі. Фото: instagram.com/romariopunch/

Варто відзначити, що пісні Романа у "Яндеск" опубліковані українською. Зараз там 4 треки: "Спокій", "Kingdom Rise", "Reue" та "Monatik".

Виступ з Coldplay

Про Романа заговорили, коли на концерті у Варшаві 8 липня він разом з гуртом Coldplay заспівав хіт гурту Океан Ельзи "Обійми".

Роман Панченко народився у Чернігові і з чотирьох років займається музикою. Зараз він вуличний музикант у Варшаві, куди переїхала його родина.

Нагадаємо, український серіал про повномасштабне вторгнення Росії уперше покажуть на Netflix.

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