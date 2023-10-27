Пісні фіналіста "Голосу Країни" знайшли на російському стрімінговому ресурсі
Після початку повномасштабного вторгнення більшість українських артистів відмовились від співпраці з російським музичним бізнесом. Але пісні українського співака Романа Панченка, який бореться за перемогу у шоу "Голос країни", продовжують з'являтися на стрімінговій платформі російського ресурсу "Яндекс".
Які пісні Романа Панченка мають можливість слухати росіяни, дізнались Новини.LIVE.
Українські пісні на російському ресурсі
29 жовтня на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться суперфінал європейського сезону "Голосу країни". Одним з фіналістов став співак Роман Панченко, музику якого можна знайти в інтернет під псевдонімом Romario Punch.
Роман у шоу "Голос країни" змагається за перемогу у команді DOROFEEVA. Під час інтерв'ю Роман розповів, що хотів би записати дует з Монатіком. Трек з відповідною назвою вже є музичному доробку артиста, зокрема і на стрімінговій платформі російського ресурсу "Яндекс".
Варто відзначити, що пісні Романа у "Яндеск" опубліковані українською. Зараз там 4 треки: "Спокій", "Kingdom Rise", "Reue" та "Monatik".
Виступ з Coldplay
Про Романа заговорили, коли на концерті у Варшаві 8 липня він разом з гуртом Coldplay заспівав хіт гурту Океан Ельзи "Обійми".
Роман Панченко народився у Чернігові і з чотирьох років займається музикою. Зараз він вуличний музикант у Варшаві, куди переїхала його родина.
Нагадаємо, український серіал про повномасштабне вторгнення Росії уперше покажуть на Netflix.
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