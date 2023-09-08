Претендента на премію "Оскар" від України визначатимуть серед 5 фільмів: перелік

Кадри з фільму "Памфір". Фото: скриншот

У четвер, 7 вересня, закінчили прийом заявок на участь у відборі фільмів на "Оскар". Так, Український Оскарівський Комітет (УОК) обрав п'ять претендентів найпрестижнішої нагороди в кінематографі.

Про це повідомляє Український Оскарівський Комітет.

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"Завершено приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України", — зазначили в комітеті.

Так, там обрали п'ять кінострічок:

"20 днів у Маріуполі" від режисера Мстислава Чернова;

"Залізні метелики" — від Романа Любого;

"Памфір" — режесер Дмитро Сухолиткий-Собчук;

"Терикони" — Тарас Томенко;

"ШТТЛ", режисером якого є Адрієн Уолтер.

Зазначається, що УОК розгляне всі заявки і обере фільм для подачі на 96-ту премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Джерело: facebook.com/ukraine.oscars

Нагадаємо, що Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Приймання заявок триває до 5 вересня включно.