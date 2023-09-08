Претендента на премію "Оскар" від України визначатимуть серед 5 фільмів: перелік
У четвер, 7 вересня, закінчили прийом заявок на участь у відборі фільмів на "Оскар". Так, Український Оскарівський Комітет (УОК) обрав п'ять претендентів найпрестижнішої нагороди в кінематографі.
Про це повідомляє Український Оскарівський Комітет.
Які українські фільми є претендентами на "Оскар"
"Завершено приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України", — зазначили в комітеті.
Так, там обрали п'ять кінострічок:
- "20 днів у Маріуполі" від режисера Мстислава Чернова;
- "Залізні метелики" — від Романа Любого;
- "Памфір" — режесер Дмитро Сухолиткий-Собчук;
- "Терикони" — Тарас Томенко;
- "ШТТЛ", режисером якого є Адрієн Уолтер.
Зазначається, що УОК розгляне всі заявки і обере фільм для подачі на 96-ту премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.
Нагадаємо, що Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Приймання заявок триває до 5 вересня включно.