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Претендента на премію "Оскар" від України визначатимуть серед 5 фільмів: перелік

8 вересня 2023 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Претендента на премію "Оскар" від України визначатимуть серед 5 фільмів: перелік
Кадри з фільму "Памфір". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У четвер, 7 вересня, закінчили прийом заявок на участь у відборі фільмів на "Оскар". Так, Український Оскарівський Комітет (УОК) обрав п'ять претендентів найпрестижнішої нагороди в кінематографі.

Про це повідомляє Український Оскарівський Комітет.

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"Завершено приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України", — зазначили в комітеті.

Так, там обрали п'ять кінострічок:

  • "20 днів у Маріуполі" від режисера Мстислава Чернова;
  • "Залізні метелики" — від Романа Любого;
  • "Памфір" — режесер Дмитро Сухолиткий-Собчук;
  • "Терикони" — Тарас Томенко;
  • "ШТТЛ", режисером якого є Адрієн Уолтер.

Зазначається, що УОК розгляне всі заявки і обере фільм для подачі на 96-ту премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Претенденти на "Оскар" від України
Джерело: facebook.com/ukraine.oscars

Нагадаємо, що Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Приймання заявок триває до 5 вересня включно.

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