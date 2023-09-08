Претендента на премию "Оскар" от Украины будут определять среди 5 фильмов: список
В четверг, 7 сентября, закончили прием заявок на участие в отборе фильмов на "Оскар". Украинский Оскаровский Комитет (УОК) избрал пять претендентов на самую престижную награду в кинематографе.
Об этом сообщает Украинский Оскаровский Комитет.
Какие украинские фильмы являются претендентами на "Оскар"
"Завершен прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины", — отметили в комитете.
Так, там выбрали пять кинолент:
- "20 дней в Мариуполе" от режиссера Мстислава Чернова;
- "Железные бабочки" — от Романа Любого;
- "Памфир" — режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- "Териконы" — Тарас Томенко;
- "ШТТЛ", режиссером которого является Адриен Уолтер.
УОК рассмотрит все заявки и выберет фильм для подачи на 96-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины.
Напомним, что Украинский Оскаровский Комитет открыл прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. Прием заявок продолжается до 5 сентября включительно.