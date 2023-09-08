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Претендента на премию "Оскар" от Украины будут определять среди 5 фильмов: список

8 сентября 2023 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Претендента на премию "Оскар" от Украины будут определять среди 5 фильмов: список
Фото из фильма "Памфир". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В четверг, 7 сентября, закончили прием заявок на участие в отборе фильмов на "Оскар". Украинский Оскаровский Комитет (УОК) избрал пять претендентов на самую престижную награду в кинематографе.

Об этом сообщает Украинский Оскаровский Комитет.

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"Завершен прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины", — отметили в комитете.

Так, там выбрали пять кинолент:

  • "20 дней в Мариуполе" от режиссера Мстислава Чернова;
  • "Железные бабочки" — от Романа Любого;
  • "Памфир" — режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
  • "Териконы" — Тарас Томенко;
  • "ШТТЛ", режиссером которого является Адриен Уолтер.

УОК рассмотрит все заявки и выберет фильм для подачи на 96-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины.

Претенденты на "Оскар" от Украины
Источник: facebook.com/ukraine.oscars

Напомним, что Украинский Оскаровский Комитет открыл прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. Прием заявок продолжается до 5 сентября включительно.

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