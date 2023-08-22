В Україні розпочали відбір фільмів на премію "Оскар 2024"

Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар". Фото: instagram.com/justjared/

Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Приймання заявок триває до 5 вересня включно.

Про це повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

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До участі у відборі допускаються фільми, які в вперше були випущені у прокат у країні подання не раніше, ніж з 1 грудня 2022 року і не пізніше 31 жовтня 2023 року та публічно демонструватися протягом щонайменше семи днів поспіль.

До позатеатральної демонстрації відносять телепоказ та показ на кабельному телебаченні, PPV/VOD, розповсюдження DVD копій, розповсюдження на авіалініях, розповсюдження в Інтернеті.

Фільми-претенденти на участь в "Оскарі" від України будуть оголошені на засіданні Оскарівського комітету.

Минулого року на премію Американської кіноакадемії від України претендували два повнометражні фільми – стрічка "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач та "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана. Комітет обрав фільм "Клондайк".

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