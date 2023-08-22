Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В Україні розпочали відбір фільмів на премію "Оскар 2024" arrow

В Україні розпочали відбір фільмів на премію "Оскар 2024"

22 серпня 2023 18:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В Україні розпочали відбір фільмів на премію "Оскар 2024"
Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар". Фото: instagram.com/justjared/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український Оскарівський Комітет відкрив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Приймання заявок триває до 5 вересня включно.

Про це повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

Читайте також:

Відбір українських стрічок на "Оскар 2024"

До участі у відборі допускаються фільми, які в вперше були випущені у прокат у країні подання не раніше, ніж з 1 грудня 2022 року і не пізніше 31 жовтня 2023 року та публічно демонструватися протягом щонайменше семи днів поспіль.

До позатеатральної демонстрації відносять телепоказ та показ на кабельному телебаченні, PPV/VOD, розповсюдження DVD копій, розповсюдження на авіалініях, розповсюдження в Інтернеті.

Фільми-претенденти на участь в "Оскарі" від України будуть оголошені на засіданні Оскарівського комітету.

Минулого року на премію Американської кіноакадемії від України претендували два повнометражні фільми – стрічка "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач та "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана. Комітет обрав фільм "Клондайк".

Фільм про історію родини, яка опинилася в епіцентрі авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines, який 17 липня 2014 року біля села Грабове Донецької області збивають з російської установки "Бук" проросійські сепаратисти. Ірка і Толік очікують на першу дитину і навіть після падіння уламків збитого "Боїнга" не хочуть евакуюватися.

Нагадаємо, у Чернівцях розпочався 14-й ОМКФ: які фільми можна подивитися.

Раніше стала відома дата прем'єри першого фільму про українське IT.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз