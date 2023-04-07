"Прийде час, коли проситимуть вибачення", — Лорак зганьбилася в новому інтерв'ю

Співачка Ані Лорак на інтерв'ю в "Алены, блин"

Співачка Ані Лорак в новому інтерв’ю знову заговорила про Україну. Співачка вкотре звинуватила державу у своєму переїзді до росії та зазначила, що "згодом в неї проситимуть вибачення".

Про це розповідала Ані Лорак в інтерв’ю у росіянки "Алены, блин".

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Лорак не називає конфлікт "війною"

Співачка мовчить про звірства росії на території рідної України, зазначаючи, що вона "не повинна обмежувати свою творчість" та "говорити те, що їй говорять".

"Я стала заручницею ситуації. Мені дали зрозуміти, що я повинна зробити вибір і слідувати порядку денному. Іншими словами, я повинна була обмежити свою творчість і перетворитися в якусь артистку, яка говорить те, що їй говорять. Я — людина вільна. Я завжди знала, що Бог дав мені талант, щоб співати в усьому світі. Я ніколи не обмежувала себе", — заявила Лорак.

Вона досі не називає конфлікт "війною", натомість каже про це: "Сталося те, що сталося".

Також артистка поскаржилася, що їй нібито зривали концерти. Однак залишається таємницею, хто саме був "замовником" переслідувань.

"У мене були зриви концертів. Це були абсолютно проплачені і абсолютно організовані дії. Я зі своїми закликами любові, щастя і добра не задовольняла. Треба було, щоб я говорила щось інше", — поскаржилася співачка.

Лорак отримала "любов" і "підтримку" в росії

Співачка зізналася, що їй боляче читати новини про те, що її хочуть позбавити нагород в Україні. Також вона заявила, що від цього в її житті нічого не зміниться, що Україна — у її душі. Натомість також зазначила, що отримала "любов" і "підтримку" в росії.

Артистка продовжує стверджувати, що вона "поза політикою" і наголошувати, що "любов врятує світ". А також Ані Лорак вважає, що згодом у неї будуть просити вибачення.

"Думаю, прийде той час, коли люди проситимуть вибачення, тому що це несправедливо", — вважає співачка.

Нагадаємо, що співачка Ані Лорак, яка протягом року повномасштабного вторгнення росії продовжує активно працювати на території держави-агресора, нещодавно здивувала заявами про те, чому вона втекла до росії. Українська співачка Оля Полякова "потролила" втікачку через її "заяви".