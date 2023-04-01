Полякова "потролила" Ані Лорак через її заяви про "політичне цькування" в Україні

Оля Полякова

Співачка Ані Лорак, яка протягом року повномасштабного вторгнення росії продовжує активно працювати на території держави-агресора, нещодавно здивувала заявами про те, чому вона втекла до росії. Українська співачка Оля Полякова "потролила" втікачку через її "заяви".

Відповідне відео Оля Полякова опублікувала у своєму Instagram.

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"Вже другий день поспіль ЗМІ верещать від заяв Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні замовили, не давали працювати, ставили умови політичні сили, але замовника вона назвати не може. Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник — я. Так, я хотіла у своїй країні бути найкращою, найпопулярнішою, збирати повні стадіони, цей трон хотіла займати я і бути королевою і номер один", — поглузувала Полякова.

Вона також додала, що вона "замовила" не лише Ані Лорак, а й "Свєточку Лободу", яка теж заявила, що були проплачені акції і замовлені люди, імена яких вона не може назвати, платили за зриви її концертів.

"Так, платила я, ще й грошима свого чоловіка, бо ж, звісно, за все платить він", — саркастично наголосила співачка.

Окрім того, вона звернулась до всіх інших артистів, які теж можуть бути "замовлені".

"Хочу сказати усім артистам, старим, молодим. Якщо вам здається, що на вас поступило "замовлення". Якщо вас "цькують" у ЗМІ або соцмережах, вам заважають погані коментарі, знайте, мабуть, ви посягнули на мій трон і що це була Оля Полякова", — з насмішкою наголосила Полякова.

Нагадаємо, раніше співачка Ані Лорак, яка протягом року повномасштабного вторгнення росії продовжує активно працювати на території держави-агресора, здивувала раптовим дописом у соцмережах, де пояснила свою позицію щодо війни.

Окрім того, українська співачка Ані Лорак, яка під час повномасштабної війни працює на території держави-агресора, опинилася у списку артистів, чиї концерти скасовують у росії через "підтримку України". Концерти Ані Лорак та низки російських виконавців скасували у ще одному місті — Ростові-на-Дону.

Однак, втікачка не покладаючи рук, готується до свого повномасштабного повернення на сцену країни-терориста. Вона вже активно просуває нові пісні та виступає на деяких преміях. І аби нагадати окупантам про себе, залучає всі можливі рекламні методи.