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"Придет время, когда будут просить прощения", — Лорак опозорилась в новом интервью

7 апреля 2023 03:42
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Певица Ани Лорак на интервью у "Алены, блин"
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Певица Ани Лорак в новом интервью снова заговорила об Украине. Певица в очередной раз обвинила государство в своем переезде в россию и отметила, что "впоследствии у нее будут просить прощения".

Об этом рассказывала Ани Лорак в интервью у россиянки "Алены, блин" .

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Лорак не называет конфликт "войной"

Певица молчит о зверствах россии на территории родной Украины, отмечая, что она "не должна ограничивать свое творчество" и "говорить то, что ей говорят".

"Я стала заложницей ситуации. Мне дали понять, что я должна сделать выбор и следовать повестке дня. Другими словами, я должна была ограничить свое творчество и превратиться в некую артистку, которая говорит то, что ей говорят. Я — человек свободный. Я всегда знала, что Бог дал мне талант, чтобы петь во всем мире. Я никогда не ограничивала себя", — заявила Лорак.

Она до сих пор не называет конфликт "войной", но говорит об этом так: "Случилось то, что произошло".

Также артистка пожаловалась, что ей якобы срывали концерты. Однако остается тайной, кто именно был "заказчиком" преследований.

"У меня были срывы концертов. Это были абсолютно проплаченные и абсолютно организованные действия. Я со своими призывами любви, счастья и добра не удовлетворяла. Надо было, чтобы я говорила что-нибудь другое", — пожаловалась певица.

Лорак получила "любовь" и "поддержку" в россии

Певица призналась, что ей больно читать новости о том, что ее хотят лишить наград в Украине. Также она заявила, что от этого в ее жизни ничего не изменится, что Украина в ее душе. Зато отметила, что также получила "любовь" и "поддержку" в России.

Артистка продолжает утверждать, что она "вне политики" и подчеркивает, что "любовь спасет мир". А также Ани Лорак считает, что впоследствии у нее будут просить извинения.

"Думаю, придет то время, когда люди будут извиняться, потому что это несправедливо", — считает певица.

Напомним, что певица Ани Лорак, которая в течение года полномасштабного вторжения россии продолжает активно работать на территории государства-агрессора, недавно удивила заявлениями о том, почему она сбежала в россию. Украинская певица Оля Полякова "потролила" беглянку из-за ее "заявлений".

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