Анастасія Приходько пропіарила співака Іраклі, який прославляє Володимира Путіна

Українська співачка Анастасія Приходько. Фото: скриншот YouTube

Українська співачка Анастасія Приходько знову потрапила у скандал. Вона слухає творчість російського співака грузинського походження Іраклі, який занесений у базу "Миротворець".

Свої музичні вподобання артистка показала в Instagram.

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Співачка Анастасія Приходько у соцмережах показала, яку музику слухає у машині. Вона насолоджувалась треком "Вова-чума" російського співака грузинського походження Іраклі, справжнє ім'я якого Іраклій Пірцхалава.

Відомо, що цей артист публічно підтримую політику очільника РФ Володимира Путіна, зокрема і повномасштабне вторгнення в Україну. Він їздив до окупованих міст на сході України, а саме до Донецька та Луганська. Іраклі брав участь на пропагандистських заходах і через це потрапив у базу "Миротворець".

Анастасія Приходько. Фото: скриншот / ТСН

Нині співак персона нон ґрата в європейських країнах — в Латвії та Молдові. А на Батьківщині, в Грузії його недолюблюють через проросійські погляди.

Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько захейтила участь України на Євробаченні під час війни. Також артистка потрапила у скандал у Молдові через афіші з її обличчям і закликом проти вступу в ЄС.