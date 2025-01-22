Анастасия Приходько пропиарила певца Иракли, который прославляет Владимира Путина

Украинская певица Анастасия Приходько. Фото: скриншот YouTube

Украинская певица Анастасия Приходько снова попала в скандал. Она слушает творчество российского певца грузинского происхождения Иракли, который занесен в базу "Миротворец".

Свои музыкальные предпочтения артистка показала в Instagram.

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Певица Анастасия Приходько в соцсетях показала, какую музыку слушает в машине. Она наслаждалась треком "Вова-чума" российского певца грузинского происхождения Иракли, настоящее имя которого Ираклий Пирцхалава.

Известно, что этот артист публично поддерживает политику главы РФ Владимира Путина, в том числе и полномасштабное вторжение в Украину. Он ездил в оккупированные города на востоке Украины, а именно в Донецк и Луганск. Иракли участвовал в пропагандистских мероприятиях и поэтому попал в базу "Миротворец".

Анастасия Приходько. Фото: скриншот / ТСН

Ныне певец персона нон грата в европейских странах — в Латвии и Молдове. А на Родине, в Грузии, его недолюбливают из-за пророссийских взглядов.

Напомним, певица Анастасия Приходько захейтила участие Украины на Евровидении во время войны. Также артистка попала в скандал в Молдове из-за афиши с ее лицом и призывом против вступления в ЕС.