Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Приходько розкритикувала поведінку хасидів в Умані arrow

Приходько розкритикувала поведінку хасидів в Умані

17 вересня 2023 11:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Приходько розкритикувала поведінку хасидів в Умані
Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Умані (Черкаська область) продовжуються святкування Рош га-Шана (Новий Рік). В мережі обговорюють масові гуляння громадян іншої країни під час обстріл та воєнного часу в цілому. Не промовчала і співачка Анастасія Приходько. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram. 

Читайте також:

Подробиці

За словами Приходько, її розбирає лють. Бо, якщо залишити після себе сміття на вулицях міст Ізраїлю, можна отримати штраф, еквівалентний 9000 гривень. Але в Умані хасиди не сильно й хвилюються з цього приводу, що свідчать численні фото та відео з транспорту, на якому вони їздять, та вулиць, де іноземці гуляють. 

"Кожного року люди скаржаться, що хасиди залишають срач після себе і все знищують. Чому ви так себе поводите? І чому для них не було комендантської години? Чому це їм можна гуляти пів ночі?", — запиталась Анастасія.

Реакція Анастасії Приходько на візит хасидів до України. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Через те, що ці публікації Приходько зробила в сторіз, реакцію підписників побачити не можливо. Втім Анастасія активно веде соцмережі та висловлюється з багатьох приводів. То ж не буде дивно, якщо, наприклад, вона опублікує повідомлення від своїх фоловерів щодо візиту хасидів до України. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Приходько "розгромила" чоловіка Жанни Фріске, шоумена Дмитра Шепелєва, який відвідав окупований Маріуполь. Також ми розповідали, що у зоні паломництва в Умані хасиди продають матрьошок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз