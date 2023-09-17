Приходько розкритикувала поведінку хасидів в Умані

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

В Умані (Черкаська область) продовжуються святкування Рош га-Шана (Новий Рік). В мережі обговорюють масові гуляння громадян іншої країни під час обстріл та воєнного часу в цілому. Не промовчала і співачка Анастасія Приходько.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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За словами Приходько, її розбирає лють. Бо, якщо залишити після себе сміття на вулицях міст Ізраїлю, можна отримати штраф, еквівалентний 9000 гривень. Але в Умані хасиди не сильно й хвилюються з цього приводу, що свідчать численні фото та відео з транспорту, на якому вони їздять, та вулиць, де іноземці гуляють.

"Кожного року люди скаржаться, що хасиди залишають срач після себе і все знищують. Чому ви так себе поводите? І чому для них не було комендантської години? Чому це їм можна гуляти пів ночі?", — запиталась Анастасія.

Реакція Анастасії Приходько на візит хасидів до України. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Через те, що ці публікації Приходько зробила в сторіз, реакцію підписників побачити не можливо. Втім Анастасія активно веде соцмережі та висловлюється з багатьох приводів. То ж не буде дивно, якщо, наприклад, вона опублікує повідомлення від своїх фоловерів щодо візиту хасидів до України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Приходько "розгромила" чоловіка Жанни Фріске, шоумена Дмитра Шепелєва, який відвідав окупований Маріуполь. Також ми розповідали, що у зоні паломництва в Умані хасиди продають матрьошок.