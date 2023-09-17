Приходько раскритиковала поведение хасидов в Умани

Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

В Умани (Черкасская область) продолжаются празднования Рош га-Шана (Новый Год). В сети обсуждают массовые гуляния граждан другой страны во время обстрелов и военного времени в целом. Не промолчала и певица Анастасия Приходько.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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По словам Приходько, ее разбирает ярость. Так как, если оставить после себя мусор на улицах городов Израиля, можно получить штраф, эквивалентный 9000 гривен. Но в Умани хасиды не сильно волнуются по этому поводу, что свидетельствуют многочисленные фото и видео с транспорта, на котором они ездят, и улиц, где иностранцы гуляют.

"Каждый год люди жалуются, что хасиды оставляют срач после себя и все уничтожают. Почему вы так себя ведете? И почему для них не было комендантского часа? Почему это им можно гулять пол ночи?", — спросила Анастасия.

Реакция Анастасии Приходько на визит хасидов в Украину. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Из-за того, что эти публикации Приходько сделала в сториз, реакцию подписчиков увидеть невозможно. Впрочем, Анастасия активно ведет соцсети и высказывается по многим поводам. Так что не удивительно, если, например, она опубликует сообщения от своих фолловеров о визите хасидов в Украину.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Приходько "разгромила" мужа Жанны Фриске, шоумена Дмитрия Шепелева, посетившего оккупированный Мариуполь. Также мы рассказывали, что в зоне паломничества в Умани хасиды продают матрешек.