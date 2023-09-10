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Приходько "розгромила" чоловіка Жанни Фріске, який відвідав окупований Маріуполь

10 вересня 2023 17:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Приходько "розгромила" чоловіка Жанни Фріске, який відвідав окупований Маріуполь
Співачка Анастасія Приходько. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Російський телеведучий з білоруським громадянством Дмитро Шепелєв відзняв в окупованому Маріуполі свою програму про тварин. Він дав інтерв’ю одному з федеральних телеканалів. Першою в українському шоу-бізнесі на це відреагувала Анастасія Приходько.

Вона опублікувала сторіз у своєму Instagram.

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В анонсі проєкту "В кругу друзей", автором і ведучим якого є Шепелєва, йдеться про волонтерів Маріуполя та  тварини, що залишилися без господарів через війну. Шепелєв, авжеж, не став уточнювати, хто саме знищив місто.

Шепелєв в Маріуполі
Дмитро Шепелєв в окупованому Маріуполі. Скриншот: Google

Приходько зауважила, що багато років знала та працювала з чоловіком померлої солістки гурту "Блестящие", Жанни Фріске. Анастасія тривалий час будувала кар’єру в Росії, а також представляла цю країну на конкурсі "Євробачення-2009" в Москві. Тож не раз перетиналась з Шепелєвим.

"Це людина, яка продасть свою маму за гроші. Він став коханцем одного з впливових людей, щоб отримати роботу на каналі. І як липучка липне до всіх, хто дасть йому гроші. Гімно ти", — заявила Приходько.

Приходько про Шепелєва
Анастасія Приходько про Дмитра Шепелєва. Скриншот: Instagram

Сам Шепелєв довгий час працював на українському телебаченні. А на початку повномасштабної війни вибачився перед українцями та натякнув, що виступає проти кривавої політики Кремля.

Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина в школу, а мої друзі в Києві та інших українських містах йдуть в бомбосховище. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І у мене немає слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не прощають", — написав на початку повномасштабної війни Шепелєв, риторика якого різко змінилась. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінський фронтмен гурту "Звери" Роман Білик їздив до Криму за іншим паспортом. Також ми розповідали, що путініст Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила залишити ринок Росії.

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