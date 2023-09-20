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"Принц чудовий", — парамедикиня "Тайра" поділилася враженнями від Гаррі і Меган

20 вересня 2023 10:16
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Принц чудовий", — парамедикиня "Тайра" поділилася враженнями від Гаррі і Меган
Парамедикиня Тайра разом з Гаррі і Меган. Фото: twitter.com/taira_paievska
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Військова та парамедикиня Юлія Паєвська, яка має позивний "Тайра" взяла участь у Іграх нескорених 2023, де виборола срібну медаль. Нагороджував її особисто герцог Сассекський Гаррі після чого вони мали можливість поспілкуватися.

Свої враження стосовно принца "Тайра" висловила у дописі в соцмережі "X" (колишній Твіттер). 

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Юлії Паєвській випала можливість поспілкуватися з Гаррі і Меган двічі під час "Ігор нескорених" у Дюссельдорфі. І обидва рази спілкування було теплим і щирим. Судячи з фото, Гаррі, який є засновником змагань, і "Тайра" стали справжніми друзями. 

 

тайра и принц гарри
"Тайра" разом з Гаррі на Іграх Нескорених. Фото: twitter.com/taira_paievska

Під час своєї промови у рамках "Ігор нескорених" герцог висловився щодо "Тайри" і зазначив, що ніколи не зустрічав більш сміливої та стійкої людини ніж вона. Він вважає, що жінка втілюєте справжній дух України та Нескорених. 

 

У відповідь Юлія Паєвська опублікувала пост у соцмережі "Х" (колишній Твіттер), де висловила своє враження стосовно Гаррі і Меган. 

 

"Я висловила свою вдячність принцу Гаррі за його внесок і підтримку в нашій справі та обмінах. Принц справді чудовий, дуже щирий і співчутливий. Герцогиня Меган наживо навіть красивіша, ніж на фотографіях", — зазначила "Тайра" у публікації. 

Нагадаємо, раніше "Тайра" розповідала, що відчуває герцога Гаррі своїм побратимом. Також Новини.Live повідомляли, що Ігри нескорених завершилися зворушливою промовою Гаррі і шикарним виступом Ріти Ори.


 

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