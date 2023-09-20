"Принц чудовий", — парамедикиня "Тайра" поділилася враженнями від Гаррі і Меган

Парамедикиня Тайра разом з Гаррі і Меган. Фото: twitter.com/taira_paievska

Військова та парамедикиня Юлія Паєвська, яка має позивний "Тайра" взяла участь у Іграх нескорених 2023, де виборола срібну медаль. Нагороджував її особисто герцог Сассекський Гаррі після чого вони мали можливість поспілкуватися.

Свої враження стосовно принца "Тайра" висловила у дописі в соцмережі "X" (колишній Твіттер).

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Принц чудовий, а Меган красива

Юлії Паєвській випала можливість поспілкуватися з Гаррі і Меган двічі під час "Ігор нескорених" у Дюссельдорфі. І обидва рази спілкування було теплим і щирим. Судячи з фото, Гаррі, який є засновником змагань, і "Тайра" стали справжніми друзями.

"Тайра" разом з Гаррі на Іграх Нескорених. Фото: twitter.com/taira_paievska

Під час своєї промови у рамках "Ігор нескорених" герцог висловився щодо "Тайри" і зазначив, що ніколи не зустрічав більш сміливої та стійкої людини ніж вона. Він вважає, що жінка втілюєте справжній дух України та Нескорених.

У відповідь Юлія Паєвська опублікувала пост у соцмережі "Х" (колишній Твіттер), де висловила своє враження стосовно Гаррі і Меган.

❤️🇺🇦I have expressed my gratitude to Prince Harry for his contribution and support to our cause and exchanges. The Prince is truly remarkable, very genuine, and compassionate. Duchess Meghan is even more beautiful in person than in any photographs.#InvictusFamily pic.twitter.com/xZ0xbhugIR — Yuliia Paievska (Taira) (@taira_paievska) September 18, 2023

"Я висловила свою вдячність принцу Гаррі за його внесок і підтримку в нашій справі та обмінах. Принц справді чудовий, дуже щирий і співчутливий. Герцогиня Меган наживо навіть красивіша, ніж на фотографіях", — зазначила "Тайра" у публікації.

Нагадаємо, раніше "Тайра" розповідала, що відчуває герцога Гаррі своїм побратимом. Також Новини.Live повідомляли, що Ігри нескорених завершилися зворушливою промовою Гаррі і шикарним виступом Ріти Ори.



