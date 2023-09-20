"Принц замечательный", — парамедик "Тайра" поделилась впечатлениями от Гарри и Меган

Парамедикиня Тайра вместе с Гарри и Меганом. Фото: twitter.com/taira_paievska

Военная и парамедик Юлия Паевская, с позывным "Тайра", приняла участие в Играх непокоренных 2023, где завоевала серебряную медаль. Награждал ее лично герцог Сассекский Гарри, после чего они имели возможность пообщаться.

Свои впечатления на принца "Тайра" выразила в публикации в соцсети "X" (бывший Твиттер).

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Юлии Паевской представилась возможность пообщаться с Гарри и Меган дважды во время "Игорь непокоренных" в Дюссельдорфе. И оба раза общение было теплым и искренним. Судя по фото, Гарри, который является основателем соревнований, и "Тайра" стали настоящими друзьями.

"Тайра" вместе с Гарри на Играх Непокоренных. Фото: twitter.com/taira_paievska

Во время своей речи в рамках "Игор непокоренных" герцог высказался по поводу "Тайры" и отметил, что никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем она. Он считает, что женщина воплощает настоящий дух Украины и Непокоренных.

В ответ Юлия Паевская опубликовала пост в соцсети Х (бывший Твиттер), где выразила свое впечатление относительно Гарри и Меган.

❤️🇺🇦I has expresed my gratitude to Prince Harry для его contribution and support to our cause and exchanges. Принце является truly remarkable, очень genuine, and compassionate. Duchess Meghan является до сих пор более красивым в человеке не в любых фотографиях. #InvictusFamily pic.twitter.com/xZ0xbhugIR — Yuliia Paievska (Taira) (@taira_paievska) September 18, 2023

"Я выразила свою признательность принцу Гарри за его вклад и поддержку в нашем деле и обменах. Принц действительно замечательный, очень искренний и сочувственный. Герцогиня Меган вживую даже красивее, чем на фотографиях", — отметила "Тайра" в публикации.

Напомним, ранее "Тайра" рассказывала, что ощущает герцога Гарри своим побратимом. Также Новости.Live сообщали, что Игры непокоренных завершились трогательной речью Гарри и шикарным выступлением Риты Оры .