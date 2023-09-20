Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Принц замечательный", — парамедик "Тайра" поделилась впечатлениями от Гарри и Меган arrow

"Принц замечательный", — парамедик "Тайра" поделилась впечатлениями от Гарри и Меган

20 сентября 2023 10:16
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Принц замечательный", — парамедик "Тайра" поделилась впечатлениями от Гарри и Меган
Парамедикиня Тайра вместе с Гарри и Меганом. Фото: twitter.com/taira_paievska
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Военная и парамедик Юлия Паевская, с позывным "Тайра", приняла участие в Играх непокоренных 2023, где завоевала серебряную медаль. Награждал ее лично герцог Сассекский Гарри, после чего они имели возможность пообщаться.

Свои впечатления на принца "Тайра" выразила в публикации в соцсети "X" (бывший Твиттер).

Читайте также:

Принц великолепен, а Меган красива

Юлии Паевской представилась возможность пообщаться с Гарри и Меган дважды во время "Игорь непокоренных" в Дюссельдорфе. И оба раза общение было теплым и искренним. Судя по фото, Гарри, который является основателем соревнований, и "Тайра" стали настоящими друзьями.

 

тайра и принц гарри
"Тайра" вместе с Гарри на Играх Непокоренных. Фото: twitter.com/taira_paievska

Во время своей речи в рамках "Игор непокоренных" герцог высказался по поводу "Тайры" и отметил, что никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем она. Он считает, что женщина воплощает настоящий дух Украины и Непокоренных.

 

В ответ Юлия Паевская опубликовала пост в соцсети Х (бывший Твиттер), где выразила свое впечатление относительно Гарри и Меган.

 

"Я выразила свою признательность принцу Гарри за его вклад и поддержку в нашем деле и обменах. Принц действительно замечательный, очень искренний и сочувственный. Герцогиня Меган вживую даже красивее, чем на фотографиях",  отметила "Тайра" в публикации.

Напомним, ранее "Тайра" рассказывала, что ощущает герцога Гарри своим побратимом. Также Новости.Live сообщали, что Игры непокоренных завершились трогательной речью Гарри и шикарным выступлением Риты Оры .

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз