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Феєричне завершення Ігор нескорених: зворушлива промова Гаррі і шикарний виступ Ріти Ори

17 вересня 2023 17:00
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Феєричне завершення Ігор нескорених: зворушлива промова Гаррі і шикарний виступ Ріти Ори
Принц Гаррі на Іграх нескорених. Фото Daily Mail
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

У німецькому Дюссельдорфі офіційно завершилися Ігри нескорених (Invictus games) 2023, це міжнародні спортивні змагання серед ветеранів війни, які втратили кінцівки або були поранені на полі бою. Засновником змагань є герцог Сассекський — принц Гаррі, який і виступив з емоційною заключною промовою. 

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Промова принца

Принц Гаррі як засновник заходу виступив з заключною промовою і привітав переможців змагань. Було видно, як герцог Сассекський нервував під час виступу: часто робив паузи, не міг стояти на одному місці. Проте промова вийшла дуже зворушливою і довела до сліз не тільки учасників Ігор, а і дружину принца — Меган Маркл, яка зачаровано дивилася на чоловіка з глядацької зали. 

 

"Цей тиждень набагато більше ніж просто спортивний захід. Це платформа для позитивних змін. Я впевнений, ви всі фізично втомилися. Але я також сподіваюся, що ви ментально сильніші, ніж коли приїхали сюди". — сказав принц Гаррі зі сцени. 

 

У Іграх нескорених цьогоріч приймала участь і українська команда, яка складається з 25 ветеранів. Спортсмени завоювали 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та вісім бронзових, що стало рекордом для України за 6 років участі у конкурсі. 

Ріта Ора на сцені

Захід завершив неймовірний виступ Ріти Ори. 32-річна англійська співачка виконала свої найвідоміші хіти для ветеранів з 22-х країн світу, а також для Гаррі і Меган, які залишилися на концерт. 

 

Рита Ора
Ріта Ора на Іграх нескорених. Фото Daily Mail 

 

Нагадаємо, за час Ігор нескорених Меган Маркл вигуляла вбрання на 240 тисяч доларів. На тому тижні принц Гаррі також святкував свій День народження, але його брат принц Вільям та Кейт Міддлтон не привітали його зі святом.


 

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