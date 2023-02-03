Навіщо принц Гаррі та Меган Маркл прийшли до сусідки, шоувумен Еллен Дедженерес

Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали церемонію поновлення обітниць Еллен Дедженерес: хто ще був з зірок
Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з'явилися на публіці після того, як вийшли скандальні мемуари "Запасний", в яких молодший син короля Чарльза III чого тільки не розповів. Зіркова парочка відвідала будинок телеведучої Еллен Дедженерес та її дружини, акторки Порші де Россі.
Про це пише видання Daily Mail.
-
Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти: перелік послуг
-
Студія "Квартал 95" презентує новий сезон сатирично-патріотичного серіалу "Бункер": коли дивитися
-
Бігли по засніжених полях до Молдови: прикордонники Одещини затримали ухилянтів
-
"Проведення Олімпіади опиниться під питанням": Віталій Кличко розкритикував МОК через росіян
-
Штрафи 17 тис. грн та позбавлення прав: українським водіям нагадали, за що загрожує серйозне покарання
-
Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів
-
В Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі: чи наявний дефіцит потужності
-
"Ви так підступливо напали": Лобода презентувала відверту патріотичну пісню-звернення до окупантів
-
"Російський паспорт" ексзаступника міністра оборони: журналіст Ткач вибачився за оприлюднений фейк
-
Шольц назвав війну в Україні давно задуманим планом рф
Деталі
Меган Маркл — давня подруга Дедженерес. А після переїзду з Лондону до Каліфорнії ще й сусідка. Зірки живуть у заможному містечку Монтесіто неподалік Лос-Анджелеса. Це місце обрала й телеведуча Опра Вінфрі, якій кілька років тому дали скандальне інтерв’ю герцоги Сассекські.
Еллен та Порші запросили з десяток знаменитостей на урочисту церемонію поновлення шлюбних обітниць. Її провела зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян", мати відомих гламурних сестричок, шоувумен Кріс Дженнер.
На відео уважні користувачі соцмереж і помітили скандальних Гаррі та Меган. У своїх соцмережах знаменитості не публікували фотографії з вечірки.
Після виходу мемуарів принца Гаррі та негативу у свій бік, герцоги Сассекські перестала з’являтися на світських заходах. У молодшого сина Чарльза III перший офіційний вихід запланований аж на початок березня.
Про Еллен та Порші
Дедженерес перебуває у стосунках із зіркою серіалів "Еллі Макбіл" та "Уповільнений розвиток" з 2004 року. Після скасування заборони на одностатеві шлюби в Каліфорнії в травні 2008-го Еллен оголосила, що вони з Поршою заручені, і вручила їй обручку з рожевим діамантом у три карати. 16 серпня 2008 року вони одружилися вдома, запросивши 19 гостей, включаючи їх мам.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на своїй коронації. Також ми писали, що Кейт Міддлтон потролила психологічний стан принца Гаррі.