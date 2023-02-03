Навіщо принц Гаррі та Меган Маркл прийшли до сусідки, шоувумен Еллен Дедженерес

Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали урочисту церемонію своєї подруги

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з'явилися на публіці після того, як вийшли скандальні мемуари "Запасний", в яких молодший син короля Чарльза III чого тільки не розповів. Зіркова парочка відвідала будинок телеведучої Еллен Дедженерес та її дружини, акторки Порші де Россі.

Про це пише видання Daily Mail.

Деталі

Меган Маркл — давня подруга Дедженерес. А після переїзду з Лондону до Каліфорнії ще й сусідка. Зірки живуть у заможному містечку Монтесіто неподалік Лос-Анджелеса. Це місце обрала й телеведуча Опра Вінфрі, якій кілька років тому дали скандальне інтерв’ю герцоги Сассекські.

Еллен та Порші запросили з десяток знаменитостей на урочисту церемонію поновлення шлюбних обітниць. Її провела зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян", мати відомих гламурних сестричок, шоувумен Кріс Дженнер.

На відео уважні користувачі соцмереж і помітили скандальних Гаррі та Меган. У своїх соцмережах знаменитості не публікували фотографії з вечірки.

Після виходу мемуарів принца Гаррі та негативу у свій бік, герцоги Сассекські перестала з’являтися на світських заходах. У молодшого сина Чарльза III перший офіційний вихід запланований аж на початок березня.

Про Еллен та Порші

Дедженерес перебуває у стосунках із зіркою серіалів "Еллі Макбіл" та "Уповільнений розвиток" з 2004 року. Після скасування заборони на одностатеві шлюби в Каліфорнії в травні 2008-го Еллен оголосила, що вони з Поршою заручені, і вручила їй обручку з рожевим діамантом у три карати. 16 серпня 2008 року вони одружилися вдома, запросивши 19 гостей, включаючи їх мам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на своїй коронації. Також ми писали, що Кейт Міддлтон потролила психологічний стан принца Гаррі.