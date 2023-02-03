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Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали церемонію поновлення обітниць Еллен Дедженерес: хто ще був з зірок

3 лютого 2023 11:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Навіщо принц Гаррі та Меган Маркл прийшли до сусідки, шоувумен Еллен Дедженерес
Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали урочисту церемонію своєї подруги
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше з'явилися на публіці після того, як вийшли скандальні мемуари "Запасний", в яких молодший син короля Чарльза III чого тільки не розповів. Зіркова парочка відвідала будинок телеведучої Еллен Дедженерес та її дружини, акторки Порші де Россі.

Про це пише видання Daily Mail.

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Деталі 

Меган Маркл — давня подруга Дедженерес. А після переїзду з Лондону до Каліфорнії ще й сусідка. Зірки живуть у заможному містечку Монтесіто неподалік Лос-Анджелеса. Це місце обрала й телеведуча Опра Вінфрі, якій кілька років тому дали скандальне інтерв’ю герцоги Сассекські.

Еллен та Порші запросили з десяток знаменитостей на урочисту церемонію поновлення шлюбних обітниць. Її провела зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян", мати відомих гламурних сестричок, шоувумен Кріс Дженнер.

На відео уважні користувачі соцмереж і помітили скандальних Гаррі та Меган. У своїх соцмережах знаменитості не публікували фотографії з вечірки. 

Після виходу мемуарів принца Гаррі та негативу у свій бік, герцоги Сассекські перестала з’являтися на світських заходах. У молодшого сина Чарльза III перший офіційний вихід запланований аж на початок березня.

Про Еллен та Порші

Дедженерес перебуває у стосунках із зіркою серіалів "Еллі Макбіл" та "Уповільнений розвиток" з 2004 року. Після скасування заборони на одностатеві шлюби в Каліфорнії в травні 2008-го Еллен оголосила, що вони з Поршою заручені, і вручила їй обручку з рожевим діамантом у три карати. 16 серпня 2008 року вони одружилися вдома, запросивши 19 гостей, включаючи їх мам. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на своїй коронації. Також ми писали, що Кейт Міддлтон потролила психологічний стан принца Гаррі.

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