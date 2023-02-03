Зачем принц Гарри и Меган Маркл пришли к соседке, шоувумен Эллен Дедженерес

Принц Гарри и Меган Маркл посетили церемонию возобновления обетов Эллен Дедженерес: кто еще был из звезд
Принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике после того, как вышли скандальные мемуары "Запасной", в которых младший сын короля Чарльза III чего не рассказал. Звездная парочка посетила дом телеведущей Эллен Дедженерес и ее супруги, актрисы Порши де Росси.
Об этом пишет издание Daily Mail.
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Подробности
Меган Маркл — давняя подруга Дедженерес. А после переезда из Лондона в Калифорнию и соседка. Звезды живут в богатом городке Монтесито недалеко от Лос-Анджелеса. Это место выбрала и телеведущая Опра Уинфри, которой несколько лет назад дали скандальное интервью герцоги Сассекские.
Эллен и Порши пригласили около десятка знаменитостей на торжественную церемонию возобновления брачных обетов. Ее провела звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян", мать известных гламурных сестричек, шоувумен Крис Дженнер.
На видео внимательные пользователи соцсетей заметили скандальных Гарри и Меган. В своих соцсетях знаменитости не публиковали фотографии с вечеринки.
После выхода мемуаров принца Гарри и негатива в свою сторону, герцоги Сассекские перестали появляться на светских мероприятиях. У младшего сына Чарльза III первый официальный выход запланирован на начало марта.
Об Эллене и Порше
Дедженерес находится в отношениях со звездой сериалов "Элли Макбил" и "Замедленное развитие" с 2004 года. После отмены запрета на однополые браки в Калифорнии в мае 2008-го Эллен объявила, что они с Поршей обручены, и вручила ей обручальное кольцо с розовым бриллиантом в три карата. 16 августа 2008 года они поженились дома, пригласив 19 гостей, включая их мам.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Чарльз III не знает, как обращаться с принцем Гарри и Меган Маркл на своей коронации. Также мы писали, что Кейт Миддлтон потролила психологическое состояние принца Гарри.